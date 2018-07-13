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Evli çiftten ilk açıklama!

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Evli çiftten ilk açıklama!
İki yıldır aşk yaşayan Can Bonomo ve Öykü Karayel, geçtiğimiz Çarşamba günü KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenen törenle dünya evine girdi.

Can Bonomo ile Öykü Karayel, geçtiğimiz Çarşamba günü KüçükÇiftlik Park'ta 150 kişinin katıldığı bir törenle nikah masasına oturdu. Can Bonomo, Hatice Gökçe imzalı damatlık, Karayel ise kardeşi Ezgi Karayel’in tasarımı olan bir gelinlik giydi.

Öykü Karayel'in gelinliğinin üzerinde yer alan resimler ise dikkat çekti. Çift, hafta sonu Çeşme Ayayorgi koyunda parti düzenleyecek. Öykü Karayel ile Can Bonomo, nikahın ardından kutlama için Asmalımescit'e geçti. Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden çift, “Çok mutluyuz, siz de mutlu olun. İyi ki evlendik.” dedi. 

 

 

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