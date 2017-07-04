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Evleri ve seraları su bastı

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Evleri ve seraları su bastı
Yalova'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı evlerin alt katlarını su bastı, çoğu çiçek yetiştirilen seralar ise su altında kaldı.

Sabah saatlerinde başlayan yağış, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde etkili oldu.  İlçeye bağlı Koru beldesinde, yatağında ıslah çalışmaları süren derede taşkın oluştu.  Önemli bölümü kesme çiçek olmak üzere birçok sera ile bazı binaların alt katları su altında kaldı. Bazı evlerin giriş katından çıkamayan vatandaşlar, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Taşkın nedeniyle Koru-Çınarcık yolu ulaşıma kapandı. Ulaşım alternatif yoldan sağlanıyor.  Bölgeye gelen Vali Tuğba Yılmaz, AFAD yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.595b41897af5074a98dfd1c3.jpg

Yılmaz, olayın henüz çok sıcak olduğunu belirterek, "Gerekli incelemeleri başlattık. Taşkının yağmurdan mı derenin yanlış ıslahından mı olduğunu tespit edeceğiz, gereken neyse yapacağız." dedi.

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