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EVLENİYORLARMI?

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EVLENİYORLARMI?
Söylentilere göreCem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya yakın zamanda evlenecek

Defne Samyeli ile sevgili olan Cem Yılmaz, ayrılık haberlerişni yalanlamıştı. Ekim ayında Cem Yılmaz Defne Samyeli'nin kızlarıyla Serenayın baş rol oynadığı Alice Müzikali'ni izlemeye gitmişlerdi. Cem Yılmazın orda Serenay dan hoşlandığı gündeme gelmişti.

Bütün yazı Defne Samyeli ile geçiren Cem Yılmaz ilişkisinde çok ciddi krizler yaşandı. Defne Samyeli ihanet haberlerine karşı sert açıklama yapıştı.

"Benim özelim bana aittir. Kimsenin benim özel hayatımla ilgili merakını tatmin etmek gibi bir zorunluluğum, kimseye açıklama borcum yok. İnsanları kışkırtıp konuşturma ya da 'maksat haber olsun' mantığıyla dedikodu programlarına içerik sağlamak amacıyla devamlı yalan üreten anlayışı bu yaşımda hala hayretle izliyorum. İşini sağduyuyla yapan basın mensubu arkadaşlarımı yine tenzih ediyorum. Üstüne alınması gereken sözde magazin gazetecileri neyse en kısa zamanda ekmeklerini kazanacakları hayırlı, faydalı başka işler diliyorum..."

EVLENİYORLAR

2013' te Ahu Yağtu'dan boşanmıştı Cem Yılmaz. Serenay Sarıkaya ise 3.5 yıllık sevgilisi Kerem Bürsin ile yaşarken evliliği düşünmediğini söylemişti. Şimdi ise söylentilere göre yeni çift nikah masasına oturacak.

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