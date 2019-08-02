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EVLENENE KADAR İLİŞKİ YAŞAMADILAR ŞİMDİ ÜÇLÜ İLİŞKİ YAŞIYORLAR

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EVLENENE KADAR İLİŞKİ YAŞAMADILAR ŞİMDİ ÜÇLÜ İLİŞKİ YAŞIYORLAR
Lara Sili/ Medyafaresi.com Dış Haberler: Dinlerine çok bağlı olduklarını savunan ve evlenene kadar cinsel ilişkiye girmeyen çift şimdi üçlü ilişki yaşıyor.

33 yaşındaki Katie ve 36 yaşındaki eşi Luis Simbala 13 yıldır evliler. Katie ve Luis aynı kilisede müzik yapıyorlarmış ve o sayede tanışmışlar.

Katie ve Luis dinlerine çok bağlı oldukları için evlenene kadar cinsel ilişkiye girmemiş.

2012 yılında Katie 26 yaşındaki Raquel Martinez ile tanıştı. Katie ve Raquel'in ilişkileri farklı bir noktaya gelince Katie kocasıyla konuşmaya karar verdi.


 
Katie'nin biseksüel olduğunu bilerek evlenen kocası Raquel'i kabullendi ve Raquel'de onların ilişkilerinin bir parçası haline geldi.

Katie ve Luis , Raquel ile üçlü ilişki yaşamay karar verdiler ve Raquel onların evine taşındı.

Katie açıklamasında şu sözleri söyledi: " Gittiğmiz kilise bu üçlü ilişkimizi onaylamıyor fakat ben dinime bağlı bir insanım. Luis şu ana kadar sevdiğim ve cinsel ilişkiye girdiğim erkek. Katie ile ilk tanıştığımda gözlerimi ondan alamadım, kocamı çok sevdiğim içinde üçlü bir ilişki yaşamayı tercih ettim."

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