Evlendiler! Gelinlikte dikkat çeken detay...

Şarkıcı Can Bonomo iki yıldır birlikte olduğu oyuncu Öykü Karayel ile dün akşam Maçka Küçükçiftlik Park’ta düzenlenen nikahla dünya evine girdi.

Şarkıcı Can Bonomo iki yıldır birlikte olduğu oyuncu Öykü Karayel ile dün akşam Maçka Küçükçiftlik Park’ta düzenlenen nikahla dünya evine girdi.

150 kişinin katıldığı törende Can Bonomo’nun nikah şahitleri menajeri Ece Çelebioğlu Yeşilbaş, prodüktörü ve yakın arkadaşı Can Saban, çocukluk arkadaşı Cem Cavez ve arkadaşı Ferhat Zamanpur olurken, Öykü Karayel’in nikah şahitliğini ise yakın arkadaşları Süveybe Arifoğlu ve Milay Ezengin yaptı. Çift, cumartesi günü Çeşme Ayayorgi koyunda parti düzenleyecek.

Öykü Karayel, gecede ikiz kardeşi Ezgi Karayel'in tasarladığı gelinliği giydi.

İkiz kardeşlerin çocukluk yıllarında çizdiği resimlerin gelinliğin üzerinde yer alması dikkatlerden kaçmadı. Öykü Karayel'in gelinliğindeki detaylar Angelina Jolie'nin gelinliğini anımsattı...

2014 yılında dünyaca ünlü aktör Brad Pitt ile nikah masasına oturan Angelina Jolie de gelinliğinde çocuklarının çizimlerine yer vermişti...

DAVETLİLERE SOSYAL MEDYA YASAĞI

Düğün davetiyelerini sosyal medya aracılığıyla gönderen ünlü çift misafirlere "Düğün gecesi çektiğiniz fotoğrafları lütfen sosyal medyada kullanmayın" ricasında bulundu.