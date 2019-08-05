Haziran'da nişanlandıkları idda edilen sevgililer Ashley Benson ve Cara Delevingne'in Las Vegas'ta gizli bir nikah ile evlendiği söylendi.Çiftin nikahları Las Vegas'ta 24 saat açık olan kiliselerden birinde gerçekleşti. Çiftin nikahlarını kıydırmak için sadece 245 dolar ödemiş olması duyanları şaşırttı.Ashley ve Cara'nın nikahının nikah kıyma yetkisi olan bir Elvis Presley taklitçisi tarafından kıyıldığı öğrenildi.Cara ve Ashley'nin gizli nikahına Charlize Theron, Sophie Turner ve Jonas kardeşler katıldı.
Kaynak: Lara Sili/ Medyafaresi.com Dış Haberler
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EVLENDİLER!
Nişanlandıkları yönünde dedikodular çıkan Cara Delevingne ve Ashley Benson'ın dün gece evlendiği öğrenildi.
Haziran'da nişanlandıkları idda edilen sevgililer Ashley Benson ve Cara Delevingne'in Las Vegas'ta gizli bir nikah ile evlendiği söylendi.Çiftin nikahları Las Vegas'ta 24 saat açık olan kiliselerden birinde gerçekleşti. Çiftin nikahlarını kıydırmak için sadece 245 dolar ödemiş olması duyanları şaşırttı.Ashley ve Cara'nın nikahının nikah kıyma yetkisi olan bir Elvis Presley taklitçisi tarafından kıyıldığı öğrenildi.Cara ve Ashley'nin gizli nikahına Charlize Theron, Sophie Turner ve Jonas kardeşler katıldı.
Etiketler: Ashley Benson, Cara Delevingne, nikah, evlilik, sevgili
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