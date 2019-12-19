Evlendiğimde Kendim Olma Özgürlüğüm Yoktu

Oğlu Rodin'in eğitimi için yaşadığı İngiltere'den kısa süre önce İstanbul'a kesin dönüş yapan Belçim Bilgin, içten açıklamalarda bulundu.

2018 yılında Yılmaz Erdoğan'dan boşanan 36 yaşındaki oyuncu, 12 yıl süren evliliğe dair flaş itiraflarda bulundu.

Ünlü biriyle evliliğin zorluklarına değinen Bilgin, "Evlendiğimde 23 yaşındaydım. Genel algı şuydu; size kendiniz olma özgürlüğü tanınmıyor. Kendimi tam olarak ortaya koymam uzun zaman aldı. Kendimi başka bir kalıbın içinde hissettim. Toplumun her kesiminden bir fikir ve bir baskı vardı" dedi.

Belçim Bilgin, "Boşandıktan sonra çok zarif bir hayat değişimi oldu. Emek vere vere bu ilişkiyi böyle dönüştürmüş olmak sevindirici. Benim için çok değerli Yılmaz. Başka türlüsünü zaten düşünemezdim" ifadelerinde bulundu...