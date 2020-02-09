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Evlat Vahşeti

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Evlat Vahşeti
İzmir’in Bornova ilçesinde alkol problemleri olduğu iddia edilen şahıs, önce yaşadığı evi ateşe vermek istedi, ardından kendisine müdahale etmek isteyen babasını kalbinden bıçakladı, kardeşini yaraladı. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam tüm müdahalelere

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, alkol problemleri olan A.A. yaşadığı evi ateşe vermek istedi. Durumu fark eden baba Ali A. (58) oğlu A.A.’ya müdahale etmek istedi. Baba ve oğul arasında arbede çıktı. Çıkan arbedenin ardından A.A., baba Ali A.'yı kalbinden bıçaklarken kavgayı ayırmak isteyen kardeşi G.A. da elinden yaralandı.

Ali A. kanlar içerisinde yere yıkılırken, ev halkı durumu polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince A.A. suç aleti ile birlikte kıskıvrak yakalanırken, çok fazla kan kaybeden baba Ali A. ile diğer oğlu G.A. ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali A. kurtarılamadı. G.A.’nın ise hayati tehlikesinin olmadığı, hastanede tedavisinin yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan, ekipler tarafından yakalanan A.A. ifadesi alınmak üzere Emniyet'e götürülürken, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılan Ali Al.'nın cansız bedeninin sabah saatlerinde İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği öğrenildi.

 
 
 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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