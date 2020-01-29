EVİNİZ RİSKLİMİ? NELER YAPMANIZ GEREKLİ?

* Teknik şartname yapılacak işlerin niteliği, malzeme kalitesi, seçilecek ürünün markası gibi konuları içerdiği için inşaatlar tamamlandıktan sonra açılacak davalar için büyük önem arz eder. Teknik şartnamelerin teknik bir uzmana gösterilmesi ve sözleşmede muğlak, belirsiz ifade olmaması sağlanmalı. Teknik şartnamelere onun için de “ve benzeri, muadili” gibi ifadeleri çok fazla koymamaya özen göstermelisiniz.* Güçlendirmede de dönüşümde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan destek alabileceğinizi de unutmayın. Evini güçlendirmek isteyen 10 yıl vade ve düşük faizle 50 bin liraya kadar kredi kullanabiliyor. Dönüşümde ise iline göre değişmekle birlikte hak sahiplerine 715 lira ile 1.150 lira arasında kira yardımı yapılıyor. Dönüşüme giren evde kiracı olanlara da bir defaya mahsus 1.430 lira ile 2.300 lira arasında yardım veriliyor.