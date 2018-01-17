Evini Sevgilisine Verdi

Sevgilisi Özge Sabuncu’ya Levent’teki evini tahsis eden Cem Yılmaz’ın yıllık 240 bin TL kiradan vazgeçtiği iddia edildi.

Cem Yılmaz, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu ve sürekli ayrılıp, barıştığı sevgilisi Özge Sabuncu’ya büyük bir jest yaptı. İddiaya göre, komedyen, daha önce Hadise’nin oturduğu Levent Loft’taki evini kozmetikçi sevgilisine tahsis etti.

Yaşadığı dönemde 5 bin dolar (Yaklaşık 19 bin TL) kira veren şarkıcı, “İçine servet ödedim, kovsalar gitmem” dediği evi yükselen kur yüzünden boşaltmıştı.

Sevgilisinden kira almayan Yılmaz’ın, evin dekorasyonu için yardım ettiği de öğrenildi. Komedyenin, Sabuncu’nun zevkine göre düzenlenen evinde oturmaya başladığı ve yıllık yaklaşık 240 bin TL’den vazgeçtiği konuşuluyor. Yılmaz, yeni filmi ‘Arif V 216’nın 10 günde 2 milyon 874 bin 598 kişilik gişesiyle, 37 milyon 835 bin 693 TL hasılat elde etti.