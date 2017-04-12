'Evet'çileri üzecek anket

Avukat Fidel Okan, son referandum anketini KRT'de Çağlar Cilara'nın programında ilk kez açıkladı.

Avukat Fidel Okan, son referandum anketini KRT'de Çağlar Cilara'nın programında ilk kez açıkladı.

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi'nin (AKAM) son referandum anketinden çıkan oranlara göre 'Hayır' oyları 53'ün üzerinde. Okan açıklamasında "Tam olarak 8160 kişiyle yaptıkları anket. 5-10 Nisan tarihleri arasını kapsıyor. Sonuç olarak, evet oranı yüzde 46,25, hayır oranı yüzde 53,75. Şu anda ilk kez açıklıyoruz. Ankara'da hayır açık ara önde. AKAM'ın sonuçları net olarak referandumdan hayır çıkacağının emaresi" ifadelerini kullandı.

Fidel Okan programda AKAM'ın evet çıkması durumunda şirketi kapatacağını da hatırlattı.