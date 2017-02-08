Evetçiler farklı hayırcılar farklı camiye

Bir tekstil firmasının Esenyurt depolarında çalışan işçiler ‘Evet’çiler ve ‘Hayır’cılar diye ikiye bölündüklerini bu bölünmenin ibadete kadar yansıdığını anlattı.

Bir giyim markasının Esenyurt depolarında çalışan işçiler ‘Evet’çiler ve ‘Hayır’cılar diye ikiye bölündüklerini bu bölünmenin ibadete kadar yansıdığını anlattı.

Evrensel’den Sinan Ceviz’in haberine göre; anayasa değişikliğinin kimi zaman işçiler arasında gerginliğe varacak kadar tartışma konusu olduğu yerlerden biri de bir giyim firmasının Esenyurt’ta bulunan depoları. İşçilerin ‘Evet’çiler ve ‘Hayır’cılar diye ikiye bölündüğü işyerinde, AKP’ye oy verdiği halde Hayır diyeceğini açıklayan bir işçi tercihini neden böyle kullandığını şöyle açıklıyor: “Bizim depoda Cuma günü namaza çıkınca işçiler iki ayrı camiye giderler. Yani düşünün memlekette bölünme ibadetimize kadar yansımış. Böyle giderse pek de iyi şeyler olmayacak.”

MHP’ye oy vermiş işçilerin de çoğunluğu Hayırcı. MHP’li bir işçi neden bu yönde oy kullanacağını şöyle açıkladı: “Sen gücü tek kişinin eline verirsen bu ülkede çatışma bitmez, ülke kötüye gidiyor artık zaman kime yetkileri verelim zamanı değil.”

EKONOMİK DURUM KONUŞULUNCA EVETÇİ HAYIRCI KALMIYOR

Sinan Ceviz’in analiz haberinde şu ifadeler yer aldı:

“Referandum sebebiyle ‘Yol yaptı’dan dış politikaya kadar pek çok konu tartışılıyor. İşçilerin ‘Evetçiler’, ‘Hayırcılar’ diye bölünmediği tek konu ise işçilerin ekonomik durumları. Ücretlerin düşüklüğü, elektrik, doğal gaz faturaları konuşulunca kutuplaşmalar son buluyor. İşçiler bir birine ‘Haklısın’ diye biliyor. LCW depolarında çalışan bir kadın işçi şunları anlatıyor: ‘Şimdi bizim depolarda kreş yok, pirimler düştü, doğru dürüst zam alamadık. Bazı arkadaşlar sendika diyor bunu da engellemek niçin ellerinden geleni yapıyorlar. Biz de burada bir birimize kızıyoruz neymiş başkanlık olsun mu olmasın mı? Ya bir şey bize yaramıyorsa birlerinin peşinden de körü körüne gidilmez ki. Önce bir memleketi refaha çıkaralım Darbeyi engelledik şimdi kalkıp hoop başkanlık diyoruz. Bu ne acele daha Türkiye’nin sarılması gereken çok yarası var. Ben arkadaşlarıma diyorum ki gözümüzü açalım kavgaya gerek yok. Düşünelim nasıl bir hayat yaşadığımızı ülkenin nereye gittiğini öyle karar verelim diyorum. Bence böyle yaparsak her şey hepimiz için Hayırlı olur.”