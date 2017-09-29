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'Evet, çok cesur kıyafetler giydiğim doğru'

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'Evet, çok cesur kıyafetler giydiğim doğru'
Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Dusco Tosic’in şarkıcı eşi Jelena Karleusa, önceki gece İstanbul Gayrettepe’de bulunan bir mekanda sahne aldı.

İstanbul’da ilk konserini veren Jelena basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü isim 'İstanbul’da ilk sahnem, çok heyecanlıyım. Az sonra sahneye çıkarak İstanbullu dinleyenlerimle muhteşem bir gece yaşayacağız. Ben Türkiye’nin yemeklerini, kültürünü ve müziklerini çok seviyorum. Dolaysıyla sizleri daha çok görmek istiyorum’’ dedi.

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Tarkan’ı tanımak ve onunla şarkı söylemek isterim

Gazetecilerin, 'Çok cesur kıyafetler giyiyorsunuz. Çalıştığınız bir modacı var mı? ve Tosic bu yüzden sizi kıskanıyor mu?' sorusunu da cevaplayan ünlü şarkıcı ‘Evet, çok cesur kıyafetler giydiğim doğru. Ama ben sahne performansı ve şovu yapıyorum ve buna göre giyiniyorum. Eğer çok fazla paranız ve güzel bir vücudunuz varsa kendinize her şeyi yakıştırabilirsiniz. Ben kendi kendimin stilistiyim. Ama sokakta çok sıkıcı kıyafetler giydiğimi düşünüyorum. Dusko beni kıskanmaz. Benim o halimi seviyor.’ Türkiye’de Tarkan, Sezen Aksu, Mustafa Sandal ve Sinan Akçıl’ı beğeniyorum. Ama Sırbistan’da en çok Tarkan dinleniyor. Ben de Tarkan ile tanışmak ve onunla şarkı söylemek isterdim’dusco-tosic-215951hj.jpg

Dusko’dan daha çok para kazanıyorum

Gazetecilerin, 'Türkiye’de futbolcu eşleri yenge olarak anılıyor ve ünleniyor. Siz de Beşiktaş taraftarının yengesi oldunuz. Neler söyleyeceksiniz?’ sorusuna Karleusa, 'Ben Sırbistan’da kendi adıma ünlü olan birisiyim. 22 senedir bu işi yapıyorum. Ben burada Dusko’nun eşi olarak tanınıyorum. Bundan da gurur duyuyorum. Ama size şunu söyleyeyim. Ben bir sene içerisinde Dusko’nun kazandığı paradan daha fazla para kazanıyorum. O benim kocam ama ben daha çok kazanıyorum’ diyerek sahnedeki yerini aldı. Jelena Karleusa’yı eşi Dusko Tosic İstanbul’daki ilk sahnesinde yalnız bırakmadı. dusco-tosic-215952hx.jpgdusco-tosic-215951tl.jpgdusco-tosic-220018cu.jpg

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