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Evet cephesinde büyük şok: Tuğçe Kazaz Hayır mı diyecek?

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Evet cephesinde büyük şok: Tuğçe Kazaz Hayır mı diyecek?
Medyafaresi.com özel haberi- Eski manken Tuğçe Kazaz, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan başkanlık anayasası referandumu hakkında sosyal medya hesabından yorumlarda bulundu.

AK Parti ve Saraya yakınlığıyla bilinen Tuğçe Kazaz, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan başkanlık anayasası referandumu hakkında sosyal medya hesabından madde madde açıklamalarda bulundu.

Tuğçe Kazaz, tek adam iktidarından rahatsız olduğunu açıkladı.

"Çoğunuzun aklındaki korkuyu biliyorum. Erdoğan veya onun yerine gelecek Cumhurbaşkanının, Cumhuriyeti mi kuruluyor. Yani tek adam hakimiyeti. Açıkçası ben de aynı fikirdeyim. Her ne kadar yasalarla kamufle edilmiş olsa da bana göre de bu tek adam iktidarıdır".

Eski manken Tuğçe kazaz, madde madde açıklamalarda bulundu işte o maddeler:

1-) Mevcut sistem terör örgütlerinin yapılanması için müsait.

2-) Mevcut sistemde Sn. Cumhurbaşkanı zaten bir başkanın yetkilerini filli olarak kullanmıyor mu? Demek ki mevcut sistem buna müsait.

3-) Kısacası mevcut sistem batının güdümünde, yeni sistem ise Cumhurbaşkanının emrinde olacak. Bundan dolayı iki ucu keskin bıçak.

4-) Batının Türkiyesi mi yoksa tek adam iktidarı olan, Erdoğan'ın Türkiyesi mi? işte biz buna karar veriyoruz. Bana göre olay bundan ibaret.

5-) Söylemezsem patlarım. Sözde Ak Parti tarafında durup, bu milletin evlatlarına korku enjekte eden fırıldak gazeteciler var. Siz kimsinizzzz??

6-) Biz konumuza dönelim. İşte tüm bu korku ve endişeleri bende içimde taşıyorum. Onun için kendi geleceğime inadına karar vermiyeceğim.

En son oy vermeyeceğini ima etse de yazdığı gerekçelere bakanlar Tuğçe Kazaz'ın da Hayır oyu vereceği yorumunu yaptı. 



 


 Medyafaresi özel

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