Evde Uyurken Öldü

Terör örgütü YPG-PYD kontrolündeki Suriye'nin Afrin bölgesinden atılan roketlerden biri Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bir eve düştü. Saldırıda o sırada evde uyuyan 17 yaşındaki lise öğrencisi Fatma Avlar hayatını kaybetti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden atılan roket, Gültepe Mahallesi'ndeki 3 katlı bir evin bahçe duvarına isabet etti. Kısa süre sonra aynı mahallede başka bir eve de roket düştü.

Her iki olay yerine de çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Reyhanlıya iki roket atıldı, 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

17 YAŞINDAKİ FATMA EVDE UYUYORDU

Reyhanlı’da sınırın Suriye tarafından ateşlenen roketin isabet ettiği 2 katlı evde uyuyan lise öğrencisi Fatma Avlar saldırıda hayatını kaybetti, bir kadın da yaralandı.

Aynı mahalledeki yan sokağa düşen ikinci roket ise bir evin bahçe duvarına isabet etti. Maddi hasarın meydana geldiği patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

Reyhanlıya iki roket atıldı, 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Roketlerin düştüğü yerlerde geniş çaplı inceleme yapan polisler, toplanan vatandaşları uzaklaştırdı. Sınır karakollarından ve savaş uçaklarınca roketin ateşlendiği bölgeler yoğun ateş altına alındı.

Bu arada roketli saldırıda yaşamını yitiren Fatma Avlar’ın Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi öğrencisi olduğu öğrenildi.