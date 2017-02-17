  • BIST 88.154
  • Altın 146,191
  • Dolar 3,6693
  • Euro 3,9070
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKAALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Evde, şüphe çeken 'gizli ilişki' cinayeti

»
Evde, şüphe çeken 'gizli ilişki' cinayeti
KÜTAHYA'da 34 yaşındaki Emine Cangür ile eşi 38 yaşındaki Mehmet Cangür'ün evinde, 25 yaşındaki İsmail Yavuz bu sabaha karşı bıçaklanarak öldürüldü.

Olay bugün saat 05.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Çeltik Sokak'taki apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Evli 1 çocuk babası İsmail Yavuz, dün gece iddiaya göre bir süre ilişki yaşadığı evli 1 çocuk annesi Emine Cangür'ün evine gitti. Evde sabaha karşı kavga seslerini duyan Emine Cangür'ün komşuları 155 Polis İmdat hattını arayarak ihbarda bulundu. 


ELİNDE 2 KANLI BIÇAKLA CESEDİN BAŞINDA
Gelen polis ekipleri eve girdiklerinde Emine Cangür'ü elinde 2 kanlı bıçakla, yerde de İsmail Yavuz'un cesediyle karşılaştı. Emine Cangür, polislere İsmail Yavuz'u kendisinin öldürdüğünü ve evde başka kimsenin olmadığını söyledi. İçeriye giren Kütahya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, evin arka odasında Emine Cangür'ün eşi Mehmet Cangür'ü buldu. Karı- koca gözaltına alınırken, Mehmet Cangür, olayla ilgisinin olmadığını öne sürdü. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülen İsmail Yavuz'un cenazesi otopsi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya: Suriye Ordusu ile Ilımlı Muhalifler Arasındaki Çatışmalar Sona Erdi16 Şubat 2017 Perşembe 13:48
  • Büyükanneye Maaş Başvuruları Bu Akşamdan İtibaren Dondurulacak16 Şubat 2017 Perşembe 13:47
  • ABD Genelkurmay Başkanı Yarın Türkiye'ye Geliyor16 Şubat 2017 Perşembe 13:46
  • CHP, Üyelik İçin Kocaeli Milletvekili Hürriyet'i Aday Gösterdi16 Şubat 2017 Perşembe 13:44
  • Bakan açıkladı! Bir fon daha geliyor...16 Şubat 2017 Perşembe 13:09
  • “İtalya gibi moda mucidi ülkelerde çatır çatır ürün satıyoruz”16 Şubat 2017 Perşembe 12:53
  • Recep Sert'ten kötü haber!16 Şubat 2017 Perşembe 12:17
  • SGK ödemelerinde e-Devlet kolaylığı16 Şubat 2017 Perşembe 12:05
  • İsmailağa Camaati ekibi Erzurum'da böyle çalışıyor!16 Şubat 2017 Perşembe 12:05
  • İnşaat sektörüne yeni KDV indirimi geldi16 Şubat 2017 Perşembe 12:04
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim