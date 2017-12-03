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Evcen'in Büyük Sırrı!

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Evcen'in Büyük Sırrı!
Hakkında çıkan ‘estetik yaptırdı’ haberlerini her seferinde yalanlayan Fahriye Evcen'in iki hafta önce yanaklarına dolgu yaptırdığı, kaşlarını da botoks ile kaldırttığı iddia edildi.

Oyuncu Fahriye Evcen, hakkında çıkan ‘estetik yaptırdı’ haberlerini yalanlamış, “30 yaşındayım. Bu zamana kadar en ufak bir estetik yaptırmadım” demişti. Posta'nın haberine göre güzel oyuncu iki hafta önce yanaklarına dolgu yaptırdı, kaşlarını da botoks ile kaldırttı. 

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