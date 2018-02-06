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Euro ve Dolar'da Son Durum

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Euro ve Dolar'da Son Durum
ABD'de Wall Street Borsası'nda 2011 yılından bu yana en sert düşüşün gerçekleşmesi üzerine, Borsa İstanbul Endeksi yeni güne yüzde 2.19 gerileyerek 114 bin 297 puandan başladı.

New York Borsası'nda Dow Jones Endeksi, yükselen faizlere bağlı olarak artan tahvil getirileri ve yükselen enflasyon etkisiyle yaklaşık 1,600 puan gerileyerek tarihindeki en büyük gün içi düşüşü yaşadı. ABD'de S&P 500 Endeksi vadeli kontratları da yüzde 2.5 düşüşle yaklaşık dört ayın dip düzeyine geriledi.

Riskten kaçışın gelişmekte olan ülke para birimlerindeki satışı tetiklemesi lirayı da etkiledi ve dolar dünkü 3.76 liralık düzeyinden 3.79 liraya kadar yükseldi. Dolar daha sonra 3.78 - 3.79 lira aralığına dönerken, euro 4.69 liranın üzerine yükselerek 4.6990 liraya kadar çıktı.

Dönüm  noktası…

İş Yatırım'ın, "Dönüm noktası..." başlıklı günlük piyasa bülteninde, "Piyasalar bir dönüm noktasında. Büyümenin güçlü, enflasyonun zayıf, faizlerin düşük olduğu güzel konjonktürü geride bıraktık" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Büyümenin ve şirket karlarının güçlü olduğu, ancak  enflasyonun  ve  faizlerin  yükselmekte olduğu  yeni  bir  döneme  girdik.

"Uzun bir süreden beri 2.20 – 2.50 bandında dalgalanan ABD tahvilleri son üç haftada gelen satışlarla Ocak 2014’ten beri gördüğü en yüksek seviye  olan  yüzde  2.84  düzeyine ulaştı.

"Büyümenin güçlendiği, şirket karlarının reel olarak arttığı bir ortamda tahvil faizlerindeki artış ilk başta piyasaları rahatsız etmedi; hatta küresel portföylerde tahvilden hisse senedine geçişi destekledi.

"Ancak, sonra durum değişti. Risk algısının bozulması ve yatırımcıların nakde dönme isteği ile son üç günde S&P 500 yüzde 6, MSCI gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye hisse senetleri yüzde 3.0 civarında satış yedi.

"Enseyi hemen karartmak istemiyoruz. Ancak piyasaların verdiği tepki 2006 veya 2014 yıllarındaki gibi sert bir düzeltme ile karşı karşıya olduğumuza işaret ediyor.

"İyi haber; dünya piyasalarını karıştıran ABD 10 yıllık faizleri yüzde 2.69 dolayına geriledi, sabah ilk işlemlerde ABD vadeli tahvil piyasalarında alıcılı bir seyir var.

"Kötü haber; piyasaları yukarı taşıyan güven havası bozuldu, yeniden inşası için süvarilerin devreye girmesi zaman alacak."

 

 

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