Euro ve Dolar'da Hareketlilik

Küresel piyasalarda teknoloji hisselerine bağlı düşen dolar iç piyasada 3.9859 liraya kadar yükselerek yeniden 4.0 lira sınırına yaklaşırken, euro yüzde 0.23 artışla 4.9119 liraya çıktı.

Dolar geçen haftalarda tarihinde ilk kez 4.0 lirayı aşarak 4.0368 liraya çıkarken, euro da 4.9757 lira ile rekor düzeye çıkarak 5.0 liraya dayanmıştı.

Dolar/Euro paritesi ise günlük yüzde 0.14 artışla 1.2319 düzeyine yükseldi.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) ise dün, yüzde 0.42 düşüş ile 114.442 puandan tamamladığı gün sonrasında salı günü en yüksek 114 bin 750 seviyesine yükseldikten sonra günlük 0.20 düşüşle 114 bin 211 düzeyine geriledi.

Amazon'da boğulmak …

İş Yatırım'ın "Amazon'da boğulmak …" başlıklı günlük piyasa bülteninde, "Paskalya dönüşü piyasalarda satış dalgası derinleşti" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"ABD hisseleri yüzde 2.0 gerilerken, S&P 500 Haziran 2016’dan bugüne ilk kez 200 günlük ortalamasının altına çekildi.

"ABD ile Çin’in dış ticaret savaşına girmesinin küresel büyümeyi yavaşlatırken, enflasyonu yukarı çekeceği endişesi ve Başkan Trump’ın Amazon şirketine yönelik eleştirileri satış dalgasına gerekçe olarak gösteriliyor.

"Türkiye hisse ve tahvilleri dünya piyasalarındaki satış dalgası karşısında görece dirençli bir seyir izliyor.

"ABD hisselerindeki sert satışa rağmen Borsa İstanbul dün sadece yüzde 0.4 geriledi. Tahvil piyasasında görece sakin bir seyir görülüyor.

"Ancak döviz piyasası zayıf karnımız olmaya devam ediyor. Ruble, Türk lirası ve Meksika pesosu dolara karşı en çok değer kaybeden para birimleri olarak öne çıkıyor.

"Sert satış sonrasında ABD vadeli piyasalarındaki toparlanma nedeniyle Borsa İstanbul’da hafif satıcılı bir açılış öngörüyoruz."

Ahlatçı Yatırım Değerler'in, Bugün, Yurtiçi TÜFE ve Euro Bölgesi PMI Verileri Ön Planda…” başlıklı Forex bülteninde de şu değerlendirme yapıldı:

“Japonya’da açıklanan Mart ayı İmalat PMI verisi piyasa beklentisine yakın 53.1 seviyesinde gerçekleşti.

“Çin’de açıklanan Mart ayı Caixin İmalat PMI verisi 51.0 seviyesinde gerçekleşti.

“ABD’de açıklanan İmalat PMI verisi Mart ayında piyasa beklentisine yakın 55,6 seviyesinde gerçekleşti. ABD’de açıklanan ISM İmalat PMI verisi Mart ayında bir önceki aya göre geriledi ve 59,3 düzeyinde gerçekleşti. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı.

“Yeni işlem gününde, Avustralya Merkez Bankası (RBA) politika faiz oranında değişikliğe gitmedi ve yüzde 1.50 seviyesinde sabit bıraktı.

“İstanbul Sanayi Odası ve IHS Markit tarafından yayımlanan rapora göre, Türkiye İmalat PMI verisi Mart ayında 51,8 seviyesinde gerçekleşti.

“Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan rapora göre, resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre 2018 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat verisi yüzde 8.01 artış ile 15,599 milyar dolar ve ithalat verisi yüzde 12.77 artış ile 21,421 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönem dış ticaret açığı yüzde 27.89 artış ile 5,822 milyar dolar olarak gerçekleşti.

“Dün, ABD’de açıklanan PMI verilerinin beklentilerin altında gerçekleşmesine rağmen TL’de devam eden görece zayıf seyrin etkisi ile birlikte kurun fiyatlamalarda gün içerisinde 3,9459-3,9804 aralığında hareket ettiği ve günü 3,9722 seviyesinden tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi dün, yüzde 0.42 düşüş ile 114.442 puandan günü tamamladı. Toplam işlem hacmi 3,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

“TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 12.75 seviyesinden gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0.29 yükseliş ile yüzde 14.07 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0.80 artış ile yüzde 12.59 seviyesinden günü tamamladı.

”Beş yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0.07 artış ile 195.43 seviyesinde olduğu görülüyor.”