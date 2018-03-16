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Euro Tarihi Rekorunu Yeniledi!

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Euro Tarihi Rekorunu Yeniledi!
Euro 4.8313 lira ile yeni tarihi rekor düzeyi test etti.

Euro 4.8313 lira ile yeni tarihi rekor düzeyi test etti.

 

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