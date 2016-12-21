`Euro Bölgesi dağılabilir`

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, üyelerinin kurallara uymaması halinde Euro Bölgesi’nin dağılacağını söyledi.

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, üyelerinin kurallara uymaması halinde euro bölgesinin dağılacağını söyledi.

Schaeuble bu görüşünü, ağır borçlu Yunanistan'ın kurtarma programının daha ortasındayken emeklilerine ikramiye ödeme kararı ile ilgili bir soruya karşılık, Die Zeit gazetesine açıkladı.

Yunanistan'a uygulanan kurtarma operasyonunda başından beri katı disiplin yanlısı olan Schaeuble, bu karar konusunda Avrupa Komisyonu, Uluslararası Para Fonu, Avrupa Merkez Bankası ve Avrupa İstikrar Mekanizması kurtarma fonundan görüş sorulduğunu söyledi.

Bu kurumlar, Yunan hükümetinin emeklilere Noel ikramiyesi ödemesinin, alacaklılarına karşı yükümlülükleriyle bağdaşıp bağdaşmadığı konusunda görüş belirtecekler.

Schaeuble, "İlk gelen yanıtlar hayır yönünde. Eğer kurallara uymazsak euro bölgesi dağılır" dedi ve ortak para birliğinin yapısının değiştirilmesi gerektiğini belirtti.