EURO 2020 Ertelendi

UEFA'nın bugün Avrupa'da bulunan 55 futbol federasyonuyla yaptığı toplantıdan karar çıktı.

UEFA bugün yapılan toplantısında EURO 2020'nin ertelenmesine karar verdi. Turnuvanın 2021'de aynı tarihler olan 12 Haziran ve 12 Temmuz arasında yapılması planlanıyor.

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kararını da verdi. Verilen kararda Corona virüs nedeniyle askıya alınan iki dev turnuva da tarih fark etmeksizin hayat normale döndüğü andan itibaren kaldığı yerden devam edecek. UEFA, bu iki turnuvayı 2020 yılı içinde bitirilmesi planlanıyor.

12 Haziran - 12 Temmuz 2020 tarihleri ​​arasında Kolombiya ve Arjantin'de yapılması planlanan bir diğer dev turnuva olan Copa America da gelecek seneye ertelendi. Sebebi ise Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi hayat normale döndüğü andan itibaren kaldığı yerden devam edeceği için Copa America 1 yıl ertelendi. Çünkü Copa America'ya katılacak birçok futbolcu Avrupa'da Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kupalarında mücadele eden takımlarda forma giyiyor.