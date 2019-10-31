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ETİLER'DE AIDS SKANDALI!

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ETİLER'DE AIDS SKANDALI!
İstanbul'da bir özel hastane ve doktorların adının karıştığı sağlık skandalı gündeme geldi.

Özel Etiler Hastanesi’ndeki ameliyatta kullanılan HIV’li hastanın tıbbi malzemesi, 15 hastanın ameliyatında kullanıldı. Hastalar AIDS şüphesiyle karantinaya alınırken, hastane kapatıldı.

Ameliyat yapma yeterliliği ve Sağlık Bakanlığı izinlerine sahip olmayan Özel Etiler Hastanesi'nde gerçekleştirilen metabolik cerrahi ameliyatları sonrası yaşanan şüpheli ölümler hasta yakınlarının şikâyeti üzerine İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nı harekete geçirdi.

Sabah’tan İbrahim Ayral’ın haberine göre; hastaneyi mercek altına alan yetkililer, sağlık personellerinin de şikâyetleriyle akıl almaz bir ihmali gün yüzüne çıkardı. Hastane sahibi ve ameliyatları yapan Prof. Dr. Alper Çelik ve bazı doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı. Bir ameliyatta HIV'li hastada kullanılan tıbbi malzemeyi değiştirmesi gereken hastane yönetimi üç günde 15 hastayı aynı sıvıyla ameliyata aldı. Ameliyat edilen hastalar gizli protokolle karantina altına alındı. Üçüncü basamak yoğun bakım ünitesi, kan bankası, laboratuvar ve acil servis gibi bulunması zorunlu hayati ünitelerin hiçbirine sahip olmadığı halde ameliyatlara devam ettiği belirlenen Özel Etiler Hastanesi kapatıldı.

PROF. DR. ÇELİK: SOLÜSYON PAHALI

Ameliyathanede görevli hemşire Y.K.'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunda yer alan iddiaya göre Hastanede 27 Ağustos 2018'de yasal izinleri olmamasına rağmen metabolik cerrahi ameliyatı olan AIDS hastası Kemal A.'ya endoskopi yapıldı. Ameliyatta kullanılan endoskopik solüsyon ilacının, Kemal A., HIV virüsü taşıdığı için başka operasyonda kullanılmaması gerekiyordu. Ancak hastane yönetimi maddi değeri 2 bin 500 TL civarındaki dezenfekte solisyonu değiştirmek yerine yaptığı ameliyatlarda aynı sıvıyı kullandı. Üç günde 2'si yabancı uyruklu 15 hastanın ameliyatında bu sıvının kullanıldığı iddia edildi. HIV bulaşma şüphesiyle Ü.B., F.A., S.S., R.C., N.S., H.K., F.K., A.O., D.A., A.K., B.B.Ç., A.İ., S.Y., S.O., S.N.F. isimli hastalar gizli protokolle karantina altına alındı. Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü gizli soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan sağlık personelin anlattıkları "Bu kadarına da pes" dedirtti. HIV'li hastanın ameliyatı öncesi görevli hemşirelerin kullanılacak solüsyonlarla ilgili hastane yetkililerini uyardığı ancak hastane sahibi Prof. Dr. Çelik'in kullanılan solüsyonun pahalı olduğu gerekçesiyle değiştirilmeden kullanılmasını söylediği iddia edildi. İhbar, bulaşma riski bulunan hastaların karantina altına alınmasını sağladı. Hastaneyi kapatan Bakanlık soruşturma başlattı.

BAŞKA HASTANELERE HASTA SEVKİYATI

Çalışanların iddiaları hastanede yaşanan akıl almaz uygulamaları gün yüzüne çıkardı. İddiaya göre; yasadışı ameliyatlar sonrası ölüm riski bulunan hastalar, bu ameliyatı yapma yetkisi olan hastanelere adeta kaçırıldı. Özel araçla karga tulumba taşınan ameliyatlı hastalardan, ölenler için bu hastanelerde ölüm raporu düzenlendi. Yasaya uydurulan ölümler, hasta yakınlarının şikâyetleri üzerine gün yüzüne çıktı. Yasadışı ameliyatlarda yakınlarını kaybeden hasta yakınlarının bu durumu ihbar etmemeleri için ya parayla kandırıldı ya da ameliyat öncesi imzaladıkları evraklar hatırlatılıp tehdit edildiği iddia edildi. Ameliyat sonrası yaşamını yitiren 3 hasta için suç duyurusunda bulunuldu. SABAH'ın görüştüğü Alper Çelik ise suçlamaları kabul etmedi. Çelik, gerçeklerin yargı süreci sonucunda açığa çıkacağını öne sürdü.

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