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Etiketli ihanet!

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Etiketli ihanet!
İzmir’de 5.5 yıllık evli kadının ihaneti Facebook’ta ortaya çıktı. Sevgilisinin ablası tarafından sosyal medya hesabında ‘Paşamın aşkı.

 İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki doğalgaz tesisatçısı C.A, eşi Y.A'nın ihanetini sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan öğrendi. 5.5 yıldır evli olan çiftin yuvasını yıkan olay, genç kadının yasak aşkı E.İ'nin ablası R.İ'nin, 'Paşamın aşkı. Mutlu olun canlarım' diyerek kardeşi E.İ. ve evli olan sevgilisi Y.A'nın baş başa ve samimi resimlerini, kendisine ait Facebook sayfasında paylaşması sonrası ortaya çıktı. Eşinden boşanmak için soluğu mahkeme de alan C.A. avukatı aracılığı ile kendisini aldatan eşi Y.A. ile yasak aşkı E.İ'ye 50'şer bin lira maddi ve manevi olmak üzere toplam 200 bin liralık tazminat davası açtı.

HABERİ YOKTU

Brezilya dizilerini aratmayan ilginç aldatma olayı, doğalgaz tesisatçısı C.A'nın 28 yaşındaki eşi Y.A. hakkında İzmir 5. Aile Mahkemesi'ne açtığı boşanma davası sonrası ortaya çıktı.

Mutlu bir evlilikleri olan C.A, eşi tarafından aldatıldığını akrabalarının kendisini uyarması sonucu sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan öğrendi. Ev hanımı olan Y.A, iddiaya göre, eski çalıştığı işyerinden tanıdığı E.İ. ile yasak aşk yaşamaya başladı. Genç kadın hatta bu süreçte sevgilisi E.İ'nin akrabalarıyla da tanıştı. Evli olduğunu gizli aşkından saklayan Y.A, bir gün sevgilisi E.İ. ve ablası R.İ'nin de bulunduğu bir ortamda mutluluklarını çekildikleri pozlarla da ölümsüzleştirdi. Bekar olan kardeşinin mutlu olmasına sevinen abla R.İ. de, söz konusu fotoğrafları albüm yapıp toplu bir şekilde iki sevgiliden habersizce kardeşi E.İ. ve Y.A'yı da etiketleyip, kendisine ait Facebook sayfasından 'Paşamın aşkı. Mutlu olun canlarım', 'Canımın canı koçum, paşam hep mutlu olun inşallah' sözlerini not düşüp paylaştı.

SAHTE HESAPLA TUZAK

Paylaşımdan bir süre sonra haberdar olduğu öne sürülen Y.A. ise fotoğraftaki isim etiketini her ne kadar kaldırmış olsa da, genç kadının ve eşi C.A'nın bazı akrabaları bu fotoğrafları sosyal paylaşım sitesinde gördü. İddiaya göre Y.A, her ihtimale karşı eşi C.A'nın da kendisini aldattığına dair elinde bir kanıt olması için Ceyda K. isimli sahte bir Facebook hesabı oluşturdu. Hiç tanımadığı G.K. adlı kişinin Facebook hesabındaki resimleri kendi sahte hesabına kopyaladığı öne sürülen Y.A, bu fotoğraflarla eşine tuzak kurmak için harekete geçti. Genç kadın Ceyda K. sahte profili ile eşi C.A'ya Facebook'tan arkadaşlık teklif edip konuşmaya başladı.

Teknoloji ile arası pek iyi olmayan eşi C.A. ise, Ceyda K'nin kendisi ile yakın ilişki kurmak istediğini fark edip kendi Facebook hesabının şifresini amcası F.A'ya verdi. Ceyda K. sahte hesabı ile eşine tuzak kurduğunu sanan Y.A, farkında olmadan uzun bir süre eşi C.A. ile konuştuğunu zannederek aslında eşinin amcası F.A. ile yazıştı.

'FOTOMONTAJ' DEDİ

Tüm bunlar yaşanırken bir akrabasının uyarısı ile Facebook'ta, eşi Y.A. ile E.İ'nin birlikte olduğunu gözler önüne seren abla R.İ'nin paylaşımlarından haberdar olan C.A, eşinden boşanmak için İzmir 5. Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Yasak aşk yaşayan Y.A, eşi C.A'nın da kendisini Ceyda K. isimli bir kadınla Facebook'tan aldattığını iddia edip, E.İ'nin ablası R.İ'nin paylaştığı fotoğrafların da fotomontaj olduğunu öne sürdü. Eşinin ihanetini duyduktan sonra yıkılan C.A'nın avukatı aracılığı ile eşi Y.A. ile yasak aşkı E.İ'ye de maddi manevi tazminat davası açtı.

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