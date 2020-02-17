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Ethem Sancak'tan Açıklamalar

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Ethem Sancak'tan Açıklamalar
Ethem Sancak İstanbul Surici Grubu'nun toplantısında çarpıcı konuştu.

Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın olan iş insanı Ethem Sancak İstanbul Suriçi Grubu'nun toplantısında birçok çarpıcı itiraflarda bulundu.

''İslamı tanıdım, hidayete erdim'' diyen Sancak, '' Deniz Baykal'a onu ben önerdim'' dediği Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tank Palet Fabrikası ile ilgili iddiaları için de "Ya sayı saymayı bilmiyorsun ya dayak yemedin ya da hesap uzmanı değilsin" diye sert söylemde bulundu.

CEZA EVİNDEN BÖYLE KURTULDU

12 Eylül darbesinden sonra ticari hatara başlayan Ethem Sancak, Tutuklanmamak için partiden istifa etti ve askere gitti.

ERDOĞAN'IN PEŞİNDEN

Ethem Sancak, ''Hidayete erdim'' dedikten sonra şunları söyledi.

“Milli mücadelede Erdoğan’ın peşine takıldım. Şimdi Vatan Partililer de çok şükür Erdoğan’ın peşine takıldılar. Ben daha öngörülüydüm."

BAYKAL'A BEN ÖNERDİM

Erdoğan'ın Meclis'e girdiği Siirt Seçimlerine kadar sol partilerde çalıştığını söyledi. “SHP’de beş dönem kurultay delegeliği yaptım. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu’nun politika yapma nedenlerinden birisi benim. Şimdi beni tanımadığını söylüyor; ama ona ben referans oldum. Baykal’ın en has üç adamından biri bendim. Baykal iyi bir devlet adamı ve milli bir adamdır”

MİLLİ MEYDAN KURUN

Erdoğan'a ''Milli bir medya kurulması'' önerisini kendisinin yaptığını söyledi. "Medya yabancıların kontrolünde. Medyayı millileştirmemiz lazım. Milli bir medya ve güçlü bir milli savunma.” diye konuştu.

ERDOĞAN'IN İZNİ OLMADAN HİÇBİR ŞEY YAPMADIM

BMC şirketinin TMSF' ye geçtiğini hatırattı ''Kimsede ihaleye gelmiyor. Dört defa ihaleye gidildi. Diğer otomobil şirketleri batsın istiyor.'' dedi ve bu sebeple Erdoğan'a gitiğini söyledi. Ethem Sancak “Ben Tayyip Erdoğan’la tanıştığımdan beri onun izni olmadan hiçbir şey yapmadım” diye ekledi.

BEŞİKTAŞ KULÜBÜNÜ SATIN ALACAKTIM

Beşiktaşlı olduğunu söyleyen Sancak Beşiktaş'ın kurtulması fikir soran dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e söylediği öneriyi anlattı. Kulüpler yasasının çıkmasını söyledi. “İhaleye çıktığında Beşiktaş’ı satın alacaktım ve bu işten para kazanılacağını gösterecektim” dedi.

ONA GÜVENİN

“Tayyip Erdoğan’a güvenin gerisini merak etmeyin. Allah onu başımızdan eksik etmesin. O bir milli bayrak vatan cephesinin lideri” diyen Sancak Kanal İstanbul hakkında “Kanal İstanbul gereklidir. Memleketin istediğimiz toprağına istediğimiz yaparız. Montrö ile ilgisi yoktur” dedi

 

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