ETHEM SANCAK'IN BMC'Sİ HIZLA BÜYÜYOR!

MKE 90’lı yıllarda ilk 10 sanayi devi arasındaydı. 2012’den bu yana ilk 100’e dahi giremedi. 2014'ten beri özel bir şirket ise hızla yükseliyor: Ethem Sancak'ın BMC'si.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Türkiye’nin silah sanayi büyük bir değişim geçiriyor. Bundan sadece 10 yıl önce ağırlıkla kamu kuruluşları tarafından yapılan silah üretimi bugün Ethem Sancak’ın BMC’si ve Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın şirketleri eliyle yürütülüyor.

Öte yandan iktidar medyası bu durumu sürekli "yerli ve milli silah sanayii atılımı" diye duyursa da, silah sanayinin omurgası olan Makine Kimya Enstitüsü (MKE) azalan kârlılığı ve satışlarıyla gittikçe küçülüyor, çalışan sayısı azalıyor.