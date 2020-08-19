Esteworld ticarethane mi?

Türkiye'deki 'saç ekimi' denince ilk akla gelen hastanelerin başında yer alan Esteworld Cerrahi Kompleksi ile ilgili artan şikayetler, sikayetvar.com sitesine gelen 100'e yakın şikayetle ortaya çıktı.

TÜRKİYE'NİN İMAJINI ZEDELEYECEK 1.5 MİLYAR DOLARLIK ŞİKAYETLER



Türkiye saç ekiminde önemli bir pazar haline geldi. Her gün binlerce kişi saç ekimi için Türkiye'ye geliyor. Arap ülkelerinin ardından Avrupa'dan da çok fazla talep var.

Saç ekimi konusunda dünyada üçüncü, Avrupa'da birinci sırada yer alıyoruz.

Ülkemizin saç ekimi turizminden ortalama geliri 1.5 milyar doların üzerinde. Milyarlarca dolarlık pastaya sahip olan Türkiye'deki en önemli komplekslerin başında gelen Esteworld Cerrahi Kompleksi'nin bu denli şikayet alması ülkemize gelecek olan hastaların rotalarını başka ülkelere çevirmelerine neden olacağa benziyor.

SİTEYE 100'E YAKIN ŞİKAYET YAĞDI

Türkiye'deki 'saç ekimi' denince ilk akla gelen hastanelerin başında yer alan Esteworld Cerrahi Kompleksi ile ilgili artan şikayetler, sikayetvar.com sitesine gelen 100'e yakın şikayetle ortaya çıktı.

Saç ekimi başta olmak üzere plastik cerrahi, medical estetik gibi branşları bünyesinde bulunduran Estewold Cerrahi Kompleksi ile ilgili gelen şikayetler ve iddialar arasında; kalitesiz hizmet verilmesi, kurumun güvenirliğini yitirmiş olması, müşterilere zorla ürün satışı, ekilen saçların dökülmesi, saç ektirip saçlarını kaybedenler ve en önemli şikayetlerin başında da fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalan müşterilerin Estewold Cerrahi Kopleksi'ni hastaneden çok ticarethaneye benzetmeleri gibi 100'e yakın şikayet başvurusunun olması bu denli kapsamlı bir kurumun nasıl bu şekilde hizmet verdiğini akıllara getiriyor.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA TUNCERİ ZORA SOKACAK ŞİKAYETLER ZİNCİRİ



Her şubesini görkemli açılışlarla açan Esteworld Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tuncer'in 1.5 milyar dolarlık bir piyasada hastanesinin bu kadar şikayet alması akılları karıştırdı.





sikayetvar.com sitesinde yer alan şikayetler ve iddialar saç turizminde büyük pastanın sahibi olan Esteworld'u nasıl etkileyeceğini zaman gösterecek...