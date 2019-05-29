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ESTETİK OPERASYON GEÇİREN LARA ŞAŞIRTTI

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ESTETİK OPERASYON GEÇİREN LARA ŞAŞIRTTI
2000'li yıllarda hareketli klipleriyle gündem olmayı başaran şarkıcı Lara geçirdiği estetik operasyonları sonucu bambaşka biri oldu.

2000'li yılların başında atarlı şarkılarının hareketli kliplerin kraliçesi uzun zamanlarda ekranlarda görünmüyordu 2017 de bir albüm çıkarsa da pek dikkat çekmedi sahne çalışmalarına devam eden Lara şimdi değişen görünümü ile sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.

"RESMEN TİPİ DEĞİŞMİŞ KADININ"

Lara sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafıyla takipçilerini şaşkına çevirdi. Lara'nın bazı takipçileri ünlü şarkıcıyı tanımakta zorluk çekti. Lara'nın bir takipçisi paylaşıma, "Bambaşka biri olmuşsun seni tanıyamadım." yorumunu yaptı. Lara'nın başka bir takipçisi ise, "Estetik operasyonları çok başarılı geçmiş. Resmen tipi değişmiş kadının." yorumunu yaptı.

LARA KİMDİR?

Fatma Nur Ergüder veya sahne adıyla Lara (d. 19 Mart 1979) Türk şarkıcı. Kırıkkale ilinde müzisyen bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Kırıkkale'de lise mezunu olduktan sonra Alanya'da hostes olarak çalıştı.

Lara'nın ilk albümü, 5 Haziran 2003 tarihinde çıktı. Ozan Müzik ile Işık adlı ilk albümü müzik marketlerdeki yerini aldı. 27 Mayıs 2005 tarihinde Adam Gibi Adam" adlı ikinci albümüyle yaklaşık 100 bin sattı.Albüm, 4. Müyap Müzik Ödülleri'nde Altın albüm ödülünü almaya hak kazandı.

15 Ocak 2008'de "Yadigar" adlı üçüncü albümünü çıkardı. 2010' da ''Yolla'' isimli 4 şarkıdan oluşan maksi single albümünü çıkardı.

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