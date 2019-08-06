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ESTETİK Mİ KİLO MU?

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ESTETİK Mİ KİLO MU?
Emrah Karaduman, Aleyna Tilki hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu. Genç popçu ise hakkında çıkan 'estetik' haberleri hakkında konuştu.

Popçu Aleyna Tilki'nin eski sevgilisi aranjör Emrah Karaduman, önceki akşam Buray'ın Harbiye Açıkhava'daki konserindeydi.Emrah Karaduman'ın yanında yeni sevgilisi vardı.Emrah Karaduman'ın yanında yeni sevgilisi vardı. 3Posta gazetesinde yer alan habere göre; Emrah Karaduman, eski aşkı hakkında, "Aleyna ile yeni bir proje yok. Şu an ikimiz de yoğunuz. Pek görüşemiyoruz. Er ya da geç bir araya geliriz" dedi.Ünlü aranjör, yeni sevgilisinin adını vermek istemedi.

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YAĞ ENJEKTE ETTİRDİ Mİ? Bu arada Aleyna Tilki'nin kalçalarına yağ enjekte ettirdiği iddia edildi.
"ESTETİK YOK" 19 yaşındaki şarkıcı, "Estetik yok, kilo aldım" demekle yetindi.

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