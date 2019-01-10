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Estetik için Los Angeles'a gitti

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Estetik için Los Angeles'a gitti
Meryem Uzerli, Los Angeles'ta bir ajansla anlaştı. Ünlü oyuncunun, sigara ve yoğun tempodan etkilenen cildi için estetik yaptıracağı öğrenildi.

Geçen yıl Los Angeles'taki bir ajansla anlaşan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Hollywood'lu olup çıktı! Pazar günü düzenlenen 76. Altın Küre Ödül Töreni'ne de katılan Uzerli, dün de instagram sayfasından, dünya starlarını güzelleştiren doktor ile çektiği bir videoyu paylaştı.

CİLDİ YIPRANMIŞ

Ünlü doktorun 20 yıl önce Los Angeles Beverly Hills'te kurduğu kliniğin müdavimleri arasında Kardashian kardeşler, Lady Gaga, Salma Hayek, Brad Pitt, top modeller ve kraliyet üyeleri yer alıyor. Bu isimler arasında bizden de Meryem Uzerli katılmış oldu.

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