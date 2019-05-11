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ESTETİĞE SERVET HARCADI

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ESTETİĞE SERVET HARCADI
Mustafa Sandal ile evliliklerini bitiren ünlü şarkıcı Emina Jahovic'in yıllar içerisinde estetik masrafı için kullandığı bütçe dudak uçuklattı.

 Jahovic'in değişimi için 202 bin 500 TL harcadığı ortaya çıktı.
Mustafa Sandal'dan boşanan Sırp şarkıcı Emina Jahovic'in yıllar içindeki estetik masrafı pahalıya patladı.

202 BİN 500 TL'Yİ GEÇTİ

Sırp basını yüzüne yaptırdığı dokunuşlarla bambaşka bir görünüme kavuşan 37 yaşındaki Jahovic'in bu işlemler için harcadığı parayı yazdı. Dudaklarına dolgu, burnuna birkaç kez estetik yaptıran ve elmacık kemiklerini belirginleştiren Jahovic'in yüzüne yaptığı harcamaların 30 bin euroyu yani 202 bin 500 TL'y geçtiğini iddia edildi.

"MUSTAFA'DAN SONRA NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI"

Mustafa Sandal'dan boşanarak aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Emina Jahoviç'in sınırları zorlayan fotoğrafı sosyal medyada olay yaratmıştı. Emina Jahoviç'in fotoğrafına sosyal medya kullanıcıları da sessiz kalmamıştı. Jahoviç'in bazı hayranları fotoğrafı beğenirken bazı takipçileri ise eleştiri yağmuruna tutmuştu. Jahoviç'in bir takipçisi fotoğrafa, "Mustafa Sandal'dan ayrıldıktan soran ne yapacağını şaşırdı." yorumunu yapmıştı. Başka bir takipçisi ise, "Gerçekten çok başarılı bir fotoğraf emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." yorumunu yapmıştı.

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