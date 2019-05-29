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EŞREF KOLÇAK'IN NAAŞINA BÜYÜK SAYGISIZLIK

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EŞREF KOLÇAK'IN NAAŞINA BÜYÜK SAYGISIZLIK
Usta oyuncu Eşref Kolçak, bugün Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kolçak'ın cenaze töreninde selfie çektirmek isteyen vatandaşlar, cenaze aracının ilerlemesine engel oldu.


Bursa'nın Gemlik ilçesinde oyuncu Eşref Kolçak'ın cenazesinde; tabutta selfie çeken ve fotoğraf karesine girme yarışında olan vatandaşların yanı sıra ünlü oyuncularla fotoğraf çektirmeye çalışan insanlar, cenazede olduklarını unuttu.

ARAÇ İLERLEMEKTE ZORLANDI

Cenaze namazının ardından Eşref Kolçak'ın cenazesi, cenaze aracına konularak yolun açılması beklendi. Fakat araç, ünlü sanatçılarla fotoğraf çekmek insanlar nedeniyle ilerleyemedi. Usta sanatçının cenazesine sanatçı dostları Hülya Koçyiğit, Nuri Alço, Berhan Şimşek, Türkan İnanoğlu ve çok sayıda seveni katıldı.

AİLE MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Eşref Kolçak'ın cenazesi, uzun süren bekleyişin ardından Gemlik İlçe Mezarlığı'nda götürülerek eşi Özcan Kolçak ve oğlu Harun Kolçak'ın yanına defnedildi.

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