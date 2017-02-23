  • BIST 89.048
  • Altın 142,572
  • Dolar 3,5806
  • Euro 3,7785
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Esra'ya silahlı baskın!

»
Esra'ya silahlı baskın!
Kürt İdris lakaplı İdris Özbir'in kızı, Ali Özbir'in kız kardeşi Kudret Özbir Albayrak eşi Cevat Albayrak'tan şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı.

1992 yılında ölen ünlü kabadayı Kürt İdris lakaplı İdris Özbir'in kızı Kudret Özbir Albayrak, alkolik olduğunu öne sürdüğü eşi Cevat Albayrak'tan şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı.

Beykoz Aile Mahkemesi'ne başvuran Kudret Özbir Albayrak, parası olmadığını belirterek İstanbul Adli Yardım Bürosu'ndan avukat talep etti. Bu talep sonunda adli büro, avukat tayin etti. Kudret Özbir Albayrak, şikayetinde şiddet görüp aşağılandığını belirtti. İlk eşinden olan kızı ve kızının köpeğine evlenirken bakma sözü veren Cevat Albayrak'ın evlilik sonrası değiştiğini öne sürerek "Davalı, evlilik sonrası Avrupa'da okuyan kızımın harçlıklarını kesti. Bu sebeple kızım okulu bırakmak zorunda kaldı. Türkiye'ye geri döndü. Bir süre sonra da şiddet başladı" iddiasında bulundu.

CEVAT ALBAYRAK, ALİ ÖZBİR'İN KIZ KARDEŞİNİ HIRSIZLIKLA SUÇLADI

Suçlanan eş Cevat Albayrak ise Kudret Özbir'i hırsızlıkla suçladı ve "Kredi kartlarımı izinsiz kullandı" diyerek karşı dava açtı. Özbir ise "Kredi kartını kendi verdi. O kartla bana tekel bayiinden alkol aldırdı. Bazı günlerde de evin mutfak masraflarını o kartla aldım. Kartın şifresini kendisi bana vermesine rağmen bu şekilde suçlamaktaki amacı suçunu örtbas etmektir" dedi.

Davanın önümüzdeki günlerde başlaması beklenirken Kudret Özbir boşanma sonunda eşinden 10 bin TL nafaka, 800 bin TL'de manevi tazminat talep etti.

ESRA EROL'UN EVİNE SİLAHLI BASKIN İDDİASI

Cevat Albayrak'ın ünlü sunucu Esra Erol ile evli olan kayınbiraderi Ali Özbir'in de evini silahla bastığı öne sürüldü.

Kudret Özbir'in avukatı şu iddialarda bulundu: "Evlilikten bir süre sonra müvekkilim, eşinden şiddet görmeye başladı. Şiddet nedeniyle ağabeyi Ali Özbir'in evine sığındı. Cevat Albayrak da silah ile evi basıp camları kırdı. Eşini burada aradı. Kudret hanım ise korkudan çatı katına saklanarak hayatını kurtardı."

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Hayır” diyen hakime soruşturma22 Şubat 2017 Çarşamba 15:14
  • “Atatürk ‘evet’ diyor” pankartı22 Şubat 2017 Çarşamba 14:24
  • Perinçek'e darbe suçlaması!22 Şubat 2017 Çarşamba 14:17
  • Gülen’in avukatının “yakalanmasında” skandal ayrıntı22 Şubat 2017 Çarşamba 14:15
  • FETÖ elebaşı Gülen'in avukatı Orhan Erdemli yakalandı22 Şubat 2017 Çarşamba 14:11
  • İstanbul'da geniş çaplı DEAŞ operasyonu22 Şubat 2017 Çarşamba 12:51
  • Mehmet Şimşek'ten 'madeni para' açıklaması!22 Şubat 2017 Çarşamba 12:50
  • İstanbul'da yankesici ‘özçekim’e yakalandı22 Şubat 2017 Çarşamba 12:48
  • AK Parti'li Savcı Sayan kalp krizi geçirdi22 Şubat 2017 Çarşamba 12:47
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onu bir de bize sor"22 Şubat 2017 Çarşamba 12:38
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim