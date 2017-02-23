Esra'ya silahlı baskın!

Kürt İdris lakaplı İdris Özbir'in kızı, Ali Özbir'in kız kardeşi Kudret Özbir Albayrak eşi Cevat Albayrak'tan şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı.

1992 yılında ölen ünlü kabadayı Kürt İdris lakaplı İdris Özbir'in kızı Kudret Özbir Albayrak, alkolik olduğunu öne sürdüğü eşi Cevat Albayrak'tan şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı.

Beykoz Aile Mahkemesi'ne başvuran Kudret Özbir Albayrak, parası olmadığını belirterek İstanbul Adli Yardım Bürosu'ndan avukat talep etti. Bu talep sonunda adli büro, avukat tayin etti. Kudret Özbir Albayrak, şikayetinde şiddet görüp aşağılandığını belirtti. İlk eşinden olan kızı ve kızının köpeğine evlenirken bakma sözü veren Cevat Albayrak'ın evlilik sonrası değiştiğini öne sürerek "Davalı, evlilik sonrası Avrupa'da okuyan kızımın harçlıklarını kesti. Bu sebeple kızım okulu bırakmak zorunda kaldı. Türkiye'ye geri döndü. Bir süre sonra da şiddet başladı" iddiasında bulundu.

CEVAT ALBAYRAK, ALİ ÖZBİR'İN KIZ KARDEŞİNİ HIRSIZLIKLA SUÇLADI

Suçlanan eş Cevat Albayrak ise Kudret Özbir'i hırsızlıkla suçladı ve "Kredi kartlarımı izinsiz kullandı" diyerek karşı dava açtı. Özbir ise "Kredi kartını kendi verdi. O kartla bana tekel bayiinden alkol aldırdı. Bazı günlerde de evin mutfak masraflarını o kartla aldım. Kartın şifresini kendisi bana vermesine rağmen bu şekilde suçlamaktaki amacı suçunu örtbas etmektir" dedi.

Davanın önümüzdeki günlerde başlaması beklenirken Kudret Özbir boşanma sonunda eşinden 10 bin TL nafaka, 800 bin TL'de manevi tazminat talep etti.

ESRA EROL'UN EVİNE SİLAHLI BASKIN İDDİASI

Cevat Albayrak'ın ünlü sunucu Esra Erol ile evli olan kayınbiraderi Ali Özbir'in de evini silahla bastığı öne sürüldü.

Kudret Özbir'in avukatı şu iddialarda bulundu: "Evlilikten bir süre sonra müvekkilim, eşinden şiddet görmeye başladı. Şiddet nedeniyle ağabeyi Ali Özbir'in evine sığındı. Cevat Albayrak da silah ile evi basıp camları kırdı. Eşini burada aradı. Kudret hanım ise korkudan çatı katına saklanarak hayatını kurtardı."