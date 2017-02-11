Esra Sönmezer: "İdo ile arkadaşız!"

İdo Tatlıses ile aşk yaşadıkları konuşulan Esra Sönmezer, “Kendisiyle bir mekânda tanıştık. Sonradan görüştük, buluştuk ve yemek yedik. Kendisi çok mütevazı ama normal arkadaşız” diyor.



Esra Sönmezer'in Akşam'da yayınlanan röportajı...

- Sansasyonlardan uzak duran Esra Sönmezer, son dönemde sansasyonlarıyla çok konuşulan bir kişi oldu. Bunun nedeni nedir?

2008 yılından beri televizyon programı yapmaktayım. Yaptığım işlerde bana konuk gelen sanatçıyı zekice sorularla sıkıştırıp abandone ettiğim için sanatçı ağzından flash bir laf kaçırırdı hemen haber olurdu. Mesela geçen sene yaptığım müzik eğlence programında Mustafa Ceceli’den tutun Emre Altuğ ve Ziynet Sali’ye kadar birçok ünlüyü ağırladım. Hep onlar ağzından kaçırdıklarıyla gündemde patladı. Bu sefer durum değişti. Hayatımda ilk kez 4 aydır geceleri magazin yorumluyorum. İş böyle olunca da istemeden objektif yorumlarımla her hafta gündemde oluyorum.

- İdo Tatlıses ile aşk yaşadığınıza dair dedikodular çıktı. Sizden bu konuyla ilgili gerçekleri öğrenebilir miyiz?

İdo Bey çok beyefendi ve ailenin iyi yetiştirdiği biri. Piyasadaki diğerlerine hiç benzemiyor. Çok da mütevazı. Evet, kendisiyle bir mekânda tanıştık sonradan görüştük, buluştuk ve yemek yedik. Normal arkadaşız...

EVLİLİK FOBİM VAR

- Sizin âşık olacağınız ve evlenmeyi düşüneceğiniz erkek nasıl biri olmalı?

Öncelikle evlilik düşünmüyorum hayatımda. Evlilik fobim var. Eğer bu fobimi yenmeyi öğretecek biri karşıma çıkarsa o zaman dengeler değişebilir. Anadolu erkeği tipinden hoşlanıyorum. Flört edeceğim kişi kesinlikle uzun boylu, kalın kaşlı ve yapılı olmalı.

- Esra Sönmezer nasıl bir âşıktır? Aşk sizde ne gibi değişikliklere yol açar?

Arkadaş dost olarak birçok insanın istediği ve hayal ettiği mükemmel özelliklere yakın sağlam bir dostluğum vardır. Dostluklarımı mezara kadar götürmeyi hedefleyen biriyimdir. Fakat aşk anlamında biraz değişik biriyim. Bazı noktalarda çok sıkılgan olabiliyorum ve özgürlüğüme düşkünüm… Başta kolay iletişim kuran ama sonradan da zor biriyim. Sabrı geniş biri olması lazım. Aşk bana fazlasıyla adrenalin ve mutluluk veriyor. Her insanda yaptığı benzer etkileşimleri ebette ben de yaşıyorum.

YAKALANIRSAM ÇOK ÂŞIĞIMDIR

- Özel yaşantınızda iş mi yoksa aşk mı daha önemli?

Tabii ki de iş çok önemli. Yedi sekiz yıldır bu sektörün içinde birçok işler yaptım. Bazıları gibi bar veya mekan çıkışlarında, araba içlerinde, sahil kenarlarında veya balkonlarda dudaklar bülbülleşirken fotoğraflarım çekilmedi. Özel hayatımı gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve marjinal görüntülerle magazin sayfalarını kirletmemeye özen gösteren bir yapım var. Şimdiye kadar bir erkekle el ele, göz göze, diz dize yakalanmadım. Yakalanırsam eğer bu çok âşığım demektir.

- Ekranlarda magazin dünyasını sivri dilinizle eleştiriyorsunuz. Esra Sönmezer’i eleştirseniz neler söylersiniz?

Gülerken acayip bir gülmem var evlere şenlik. Kendimi izlerken en az 10 kere daha izliyorum. Gülmekten geberiyoruz arkadaşlarla.

HAYALİM NIGHT ŞOV YAPMAK

- İleriye dönük planlarınız nelerdir?

İyi bir televizyon programcısı ve oyuncu olabilmek için emek veriyorum. En büyük hayalim çok komik bir night show yapmak. Kesinlikle Türkiye’de hiç yapılmamış çılgın bir proje olurdu. Projelerim ve yazdığım formatlar var aslında... Ekim ayında çekimlerini bitirdiğimiz ve başrolünü üstlendiğim 1912 yılında konusu geçen ve izleyiciyi çok duygulandıracağımız Elveda Balkanlar isimli müthiş bir sinema filmimde bu ilkbaharda vizyonla buluşacak. Onun için şimdiden çok heyecanlıyım. İnşallah seyircimiz beğenir.