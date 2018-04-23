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ESRA ERSOY HACI SABANCI iLE KONUŞMASINI PAYLAŞITI!

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ESRA ERSOY HACI SABANCI iLE KONUŞMASINI PAYLAŞITI!
Önceki gün kardeşi Ceyda Ersoy ile kavga ettiği haberleriyle gündeme gelen Esra Ersoy, dün de Hacı Sabancı'ya gönderdiği öne sürülen çıplak görüntüleri ile adından söz ettirdi.

Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntülerin yasaklanması için tedbir kararı aldırmaya hazırlanan Esra Ersoy, sosyal medya hesabından Hacı Sabancı ile Whatsapp konuşmalarını yayınladı.

ESRA ERSOY: ÖLDÜRÜCEM KENDİMİ

Görüntülerin internete sızmasının kendisini çok üzdüğünü belirten Ciciş Esra, yayınladığı yazışmalara şu notu düştü: "Tabi tabi. Sen hem video mu yay her yere sonra da yok bilmem ne. Allah'ım neydi günahım neydi neydi? Neden bu kadar üzerimize geliyorsunuz ya öldürücem kendimi kurtulun bunu mu istiyorsunuz? Böyle mutlu olacaksanız intihar edebilirim. Ben naptım ben sadece bir video yolladım tek bi kişiye hepinizin yok mu özeli gizlisi?

"NEDEN NAMUSUMUZA LAF EDİLİYOR"

Bunu yayanlar utansın beni bu hale soktukları için! Avukatım başvurdu kaldırılması ve yayın yasağı için. Benim geleceğimle hayatımla neden oynuyorsunuz? Günah değil mi? Ben bir kadınım! Neden bizim namusumuza laf ediliyor sürekli! Bizi bu kavgalara sürükleyen şey bile sizin bizim üzerimize bu kadar gelmeniz belkide!

"KÖTÜ KALPLİSİNİZ SİZ"

Psikolojimizi yıpratıyorsunuz! Lütfen bize bu kadar saldırmayın özellikle medyadaki bazı eleştirmenler çok kötü konuşuyorsunuz. Kötü kalplisiniz. Çok kötüsünüz siz. Bizi hep üzüyor hep ağlatıyorsunuz."

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