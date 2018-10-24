Esra Ersoy: "Bakireliğimi ona verdim"

Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy, 12 yıllık sevgilisinden ayrıldıktan sonra 10 tane hap içerek intihara teşebbüs etti. intihar sebebinin ise 12 yıl önce bekaretini verdiği adam olduğunu söyledi.

CİCİŞ kardeşler olarak ünlenen ve sık sık skandallarıyla gündeme gelen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Esra Ersoy dün intihan girişiminde bulunmuştu. Ciciş Esra, neden intihara teşebbüs ettiğini anlattı. Esra Ersoy, intiharının arkasında bekaretini verdiği 12 yıllık sevgilisi olduğunu söyledi.

Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy, 12 yıllık sevgilisinden ayrıldıktan sonra 10 tane hap içerek intihara teşebbüs etti.

Ciciş Esra Ersoy intihar nedenini bekaretini verdiği adamın kendisini bırakması üzerine intihara teşebbüs ettiğini açıkladı. Ciciş Esra Ersoy şöyle konuştu:

"12 yıllık sevgilimdi. Ben ona bekaretimi verdim. Sonra da evli olduğunu öğrendim. Boşanacağını söyledi ama boşanmak yerine geçtiğimiz sene çocuğu oldu."

"Ben onu vicdanlı biri olarak bilirdim ama beni bırakıp gitti. 12 yıl boyunca karı-koca gibi yaşadık, her ihtiyacımı karşıladı."

Esra Ersoy, yaşanan olaylardan dolayı çok mutsuz olduğunu ve yeniden ilaç içerek intihara teşebbüs edebileceğini de sözlerine ekledi.