Esra Ersoy, 12 yıllık evli sevgilisini mahkemeye verdi!

Kamuoyunda 'Cicişler' olarak bilinen kardeşlerden Esra Ersoy, dün 10 adet ilaç içerek intihar teşebbüsünde bulundu.

Sanat dünyasından duyurduğu kötü haberler nedeniyle 'felaket tellalı' lakabını alan Onur Akay'ın, kendi internet sitesinde yer alan köşe yazısı şöyle:

"Cicişler lakabı ile tanınan Esra Ersoy, dün 10 adet ilaç içerek intihar teşebbüsünde bulundu. Yakınları tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zamanında müdahale ile yeniden hayata döndürülen Esra, ölümden döndü ve şu an sağlık durumu iyi.

Geçmiş olsun dileklerimi iletmek için aradığımda, Esra telefonda ağlıyordu. 12 yıldır beraber olduğu sevgilisi tarafından terk edildiği için ölmek istediğini söyledi.

Basına yansımadı ama Esra, maalesef geçtiğimiz aylarda da kendisini arabanın önüne atarak intihar teşebbüsünde bulunmuştu. Ben bu olayı bildiğim halde yazmamıştım ama şimdi bana söz verdi ve bir daha intihar teşebbüsünde bulunmayacak.

İşte Esra’nın telefonda ağlayarak bana anlattıkları: Ben çok mutsuzum Onur’cum. Beni terk etti, inanmıyorum. Ben onu dünyanın en karakterli, en vicdanlı erkeği sanıyordum. İyi ki ölmedim bugün Onur’cum. Ölsem de onun umrunda değilmişim. Hastaneye gelmedi, aramadı bile. 'Boşanacağım' dedi ama 12 yıl geçti boşanmadı ve ben tekmeyi yedim. Ölene kadar yanımda olacağını söylemişti, inanmıştım ona. Erol Köse şahit kimler peşimden koştu ama ben kimseye bakmadım. Onun için aileme bile yalan söyledim. Tanıdığın bu psikolojisi bozuk Esra, aslında bu adamın yarattığı Esra’dır. 12 senenin kanıtlarını mahkemeye sunacağım ve 12 yılımı yiyen bu adama 2 milyon dolarlık manevi tazminat davası açacağım.

Acil şifalar diliyorum."