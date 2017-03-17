Esra Erol'un Gözyaşlarına Nevşin Mengü'den Tepki!

İzdivaç programlarına yönelik eleştiriler için Esra Erol gözyaşları dökerken, Nevşin Mengü sosyal medyadan tepki gösterdi.

MedyaRadar'da yer alan habere göre Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un izdivaç programlarının kaldırılmasıyla ilgili Kanun Hükmünde Kararname'nin tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.

Esra Erol bu açıklama üzerine dünkü programında gözyaşları eşliğinde "Bir yerlerde çamur varsa o çamur ise size de bulaşıyor. Ben o çamurla yaşayamam" diyerek rakiplerine gönderme yaptı.

ESRA EROL GÖZYAŞLARI İÇİNDE KONUŞTU

Bunun üzerine CNN Türk Ana Haber sunucusu Nevşin Mengü, Esra Erol'la ilgili haberi alıntılayarak sosyal medya hesabından "Millet işini biliyor vallahi" mesajı paylaştı.

İşte o paylaşım..