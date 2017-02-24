Esra Erol'un gelin adayları erkeklere pankart açtı!

Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı evlendirme programının Instagram hesabı, sosyal medyada gündem oldu. Gelin adayları damatları Instagram'dan "Gel Artık" diyerek çağırdı.

MedyaRadar'da yer alan habere göre ATV’de Esra Erol’un sunuculuğunu yaptığı evlendirme programı sosyal medyayı etkin olarak kullanıyor. Gelin adaylarının, damatları “Gel artık” “Perişanım” etiketiyle çağırması olay oldu.

Adaylar, ellerinde tuttukları etiketle taliplerini beklediklerini ifade etti. Son etikette ise gelin adayları “Gel artık” diyerek herkesi şaşırttı.

EVLENDİRME PROGRAMLARI SÜREKLİ TARTIŞILIYOR

Evlilik porogramları için RTÜK’e sayısız şikayet yağdı. TBMM dilekçe komisyonunu görüşmek için kolları sıvadı.