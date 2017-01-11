Esra Erol sokak hayvanlarını unutmadı

Türkiye’yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle yurdun birçok yeri kar altında kaldı. Bundan en çok sokak hayvanları etkilendi.

Yardıma ihtiyaç duyan canlılara herkesin yardım etmesi gerektiğini söyleyen Esra Erol “havalar çok soğuk, evde kullanmadığınız battaniyeleriniz ve kazaklarınız eminim vardır, bunları sokak hayvanlarının ısınması için dışarı koymanızı çok rica ediyorum. Birde her gün kapınızın önüne bir kap yemek koyarsanız onların da beslenmesini sağlamış olursunuz” diyerek bu konuda herkesi sağduyuya davet etti.