Yardıma ihtiyaç duyan canlılara herkesin yardım etmesi gerektiğini söyleyen Esra Erol “havalar çok soğuk, evde kullanmadığınız battaniyeleriniz ve kazaklarınız eminim vardır, bunları sokak hayvanlarının ısınması için dışarı koymanızı çok rica ediyorum. Birde her gün kapınızın önüne bir kap yemek koyarsanız onların da beslenmesini sağlamış olursunuz” diyerek bu konuda herkesi sağduyuya davet etti.
- BIST 77.667
- Altın 148,937
- Dolar 3,8995
- Euro 4,0949
- İstanbul 8 °C
- Ankara -7 °C
- Esra Erol sokak hayvanlarını unutmadı
- Firari darbecilerle ilgili flaş karar!
- Metro istasyonunda Reina katliamcısı alarmı
- Kocaeli Üniversitesi'nde kavga
- Ataköy'de yaşamını yitiren Şengezer ile ilgili acı detay
- İETT durakları ihaleye çıkarılacak
- BBC muhabiri Michael Buerk'den flaş Türkiye yorumu
- Erdoğan rica etti, Hülya yaptı!
- Orka Holding Global Yolculuğuna Hızla Devam Ediyor
- İLK MADDE OYLANDI!
- Yasmin'den olay paylaşım
- Bayrak töreninde, öğrenciler öğretmen ve müdür yardımcısına saldırdı
- “FETÖ ile ilişkilendirilmemiz akla, vicdana sığmaz”
- Operasyon başladı, gözaltılar var
- Reina'nın facebook sayfasına 'sizi istiyorum' yazmıştı
Esra Erol sokak hayvanlarını unutmadı
Türkiye’yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle yurdun birçok yeri kar altında kaldı. Bundan en çok sokak hayvanları etkilendi.
Etiketler: Esra Erol
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Esra Erol sokak hayvanlarını unutmadıTürkiye’yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle yurdun birçok yeri kar altında kaldı. Bundan en çok sokak hayvanları etkilendi.
KAR EDA'YI DEĞİŞTİRDİ!Sosyetik güzel Eda Taşpınar sosyal medyada kar çılgınlığına özgün bir katkıda bulundu.
Derya Şensoy, hakkında çıkan iddialara isyan etti.Sarp Levendoğlu-Birce Akalay çiftinin evliliğinin bitme nedeni olarak gösterilen Derya Şensoy'dan açıklama geldi.
Mustafa Erdoğan'dan ilginç teklif!Erhan Çelik'ten geçen ay boşanan Gülben Ergen ile oğullarının babası olan Mustafa Erdoğan arasında sıcak gelişmeler yaşanıyor.
'Yasak aşk' iddiası sonrası flaş karar!Oyuncu Birce Akalay, 3 yıllık eşi Sarp Levendoğlu'yla yasak aşk yaşadığı iddia edilen Derya Şensoy'a tavrını koydu.
VİDEO GALERİ
- 21:37 - Esra Erol sokak hayvanlarını unutmadı
- 21:34 - Firari darbecilerle ilgili flaş karar!
- 21:32 - Metro istasyonunda Reina katliamcısı alarmı
- 21:29 - Kocaeli Üniversitesi'nde kavga
- 21:27 - Ataköy'de yaşamını yitiren Şengezer ile ilgili acı detay
- 21:25 - İETT durakları ihaleye çıkarılacak
- 21:23 - BBC muhabiri Michael Buerk'den flaş Türkiye yorumu
- 21:16 - Erdoğan rica etti, Hülya yaptı!
- 18:37 - Orka Holding Global Yolculuğuna Hızla Devam Ediyor
- 09:39 - İLK MADDE OYLANDI!
- 09:05 - Yasmin'den olay paylaşım
- 21:12 - Bayrak töreninde, öğrenciler öğretmen ve müdür yardımcısına saldırdı
- 21:09 - “FETÖ ile ilişkilendirilmemiz akla, vicdana sığmaz”
- 21:07 - Operasyon başladı, gözaltılar var
- 21:06 - Reina'nın facebook sayfasına 'sizi istiyorum' yazmıştı
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim