Esra Erol gözünü beyaz perdeye dikti!

Sunucu Esra Erol, izdivaç programındaki başarısını sinemaya taşıyacak. Şahan Gökbakar'dan film teklifi alan Erol, "Onun filminden geçsem bile yeter. Artık sinemaya da sıcak bakıyorum" diye konuştu...

17 Mart'ta vizyona giren Tatlım Tatlım filminin özel gösterimi İstanbul'da gerçekleşti. Galaya gelemeyenler filmi başrol oyuncuları ile birlikte izledi. Ekranlara veda etmeye hazırlanan Esra Erol galaya yalnız katıldı. Şahan Gökbakar evlilik programını bırakacağını söyleyen ünlü sunucuya sosyal medya üzerinden "Hemen film çekeriz sana, bence çok iyi oynarsın. Var yetenek var" yorumu yapmıştı. Ünlü komedyenle henüz görüşmediğini söyleyen Esra Erol, Şahan Gökbakar'ın filminde figüran bile olabileceğini söyledi.