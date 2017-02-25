Esnafın şikayetini duyan Bakan pazardan kaçtı!

Antalya Döşmealtı pazarını ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçim sıkıntısından dert yanan bir pazarcıyla karşılaşınca koşar adım uzaklaştı.

Mazot fiyatlarına dikkat çekmeye çalışan pazarcıya "Ben de çiftçiyim" diyen Çavuşoğlu, pazarı terk etti. Pazarcı ise Çavuşoğlu’nun ardından, “Gonuşmadan geçmeycen, cevap vercen, çiftçi ne yapıyor” dedi.