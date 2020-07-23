Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:
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Esnafın kredi borçlarını 3 ay süreyle erteliyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Pandemi sürecinde milli mücadele şuuruyla zarar görme pahasına kepenklerini kapatarak salgının yayılmasına engel olan her bir esnafımıza ve sanatkarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de kredi borçlarını 3 ay süreyle ert
Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle: