Esnafın kredi borçlarını 3 ay süreyle erteliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Pandemi sürecinde milli mücadele şuuruyla zarar görme pahasına kepenklerini kapatarak salgının yayılmasına engel olan her bir esnafımıza ve sanatkarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de kredi borçlarını 3 ay süreyle ert

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:

