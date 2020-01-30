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Eskortun evini bastırdı

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Eskortun evini bastırdı
İstanbul'da yaşayan Aynur D. eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği eskortun evine iki kişiyi göndererek ders vermek istedi. Zanlılar eskortu darp edip paralarını çaldı.

İstanbul'da kocasıyla yaşadığı sorunlardan eskort B.S.'yi sorumlu tutan ev hanımı Aynur D. ağır cezalık oldu. Faruk B. ve Gökhan B.'yi kadına bir "ders" vermeleri için Kayaşehir'deki eve müşteri kılığında gönderen Aynur D. ve iki adam hakkında, "silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta geceleyin yağma (gasp)" suçlamasıyla dava açıldı. Gaziosmanpaşa'da ikamet eden Aynur D. evliliğinde sorunlar yaşıyordu. Eşinin görüştüğü eskort B.S.'yi bundan sorumlu tutan Aynur D., B.S.'ye kendi tabiriyle "ders vermek için" plan yapıp Faruk B.'den yardım istedi. Faruk B. kendisine, "Bende bir polis kartı var. Müşteri olarak gideyim, toplayayım onu" dedi. Faruk B., yanına Gökhan B. ile bir arkadaşını alarak B.S.'nin Kayaşehir'deki adresine müşteri kılığında gitti.

BELİNE SİLAH DAYADI

Sabah Gazetesi'nden Osman Asiltürk'ün haberine göre, üç şüpheli ilk olarak B.S.'nin beline silah dayayıp çantasını gasp etmek istedi, direnince de kadını kolundan yaraladı. B.S.'nin çantasından zorla 600 lirasını alan şüpheliler arama yaptıkları evden başka bir şey bulamayınca konutu terk etti. B.S.'nin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada Aynur D.'nin olayın azmettiricisi olduğu anlaşılırken şüpheli Faruk B.'nin de bulduğu iki kişinin eve gittiği tespit edildi. Aynur D. ve Faruk B. ile Gökhan B. hakkında "Silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta geceleyin yağma (gasp)" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle Bakırköy Ağır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Kimliği tespit edilemeyen üçüncü şüphelinin dosyası ise ayrıldı.

 
 
 

KİLİTLEYİP GİTTİLER

İfade veren mağdur B.S., "Olay günü bir şahıs müşteri olarak aradı. Evime geldi. Kapı dürbününden baktığımda bir kişiyi gördüm. Kapıyı açar açmaz iki kişi zorla içeri girdi. Esmer olanın yanında bıçağa benzer bir şey vardı, diğer sarışın zayıf olanın elinde ise silah vardı. Bıçağı boğazıma dayadı ve telefonumu aldı. Tırnaklarını boğazıma geçirerek çantamı istedi. Vermek istemeyince kolumdan bıçakla yaraladı. Paramı aldılar. Sarışın olan laptopumu aldı. O sırada esmer olan 'Oğlum bizden laptopu istemediler bırak' dedi. Beni yatak odasına kilitledikten sonra gittiler" şeklinde konuştu. Sanıklar tutuksuz yargılanırken; müşteki ve avukatı sanıkların tutuklanmasını talep etti.

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