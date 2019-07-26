ESKORT SİTESİNE ÇEVİRDİLER

Sokaktan internet alemine taşınan fuhuşta, sektörün oyuncuları iletişimde sınır tanımıyorlar.

Hiç ummadık isimlerle internette, kullanıcıların karşısına çıkan fuhuş simsarları son olarak şehrin ünlü hastanesinin isim hakkını yani domaini alarak fuhuş sektöründe hızlı adımlarla ilerlemeye başladılar.

Son yıllarda özellikle sosyal medyaya taşınan fuhuşta, sektörün oyuncuları müşteri bulmak için akle hayala gelmedik yöntemler buluyorlar.

Facebook, Twitter gibi sosyal medya'da 'Sakarya, Adapazarı, Serdivan, Karasu 'gibi isimler yazıldığında fuhuş sektörünün oyuncularının reklamları çıkarken, şimdi de şehrin ünlü markalarının 'com' uzantılı isimleri üzerinde fuhuş pazarlığı yapılıyor





Son olarak Sakarya'da bulunan ünlü hastanenin isim hakkını yani domaini alan bazı kişiler eskort sitesi kurarak burada kadın satıcılığı yapıyorlar.

İnternet sitesinde fuhuş yapan kadınların isimleri fotoğraflarıyla birlikte yer alırken, yaşanan bu rezaletin gözler önünde olması ise ayrı bir sıkıntı...

7'den 70'e herkesin internet kullanıcısı olduğu günümüzde hastanenin ismi ile herkesin gözleri önünde yapılan fuhuş pazarlığı ve kadın satıcılığına karşı önlem alınması hastane gibi bir çok sektörün adının kullanılarak eskort siteleri yapılmasının engellenmesi gerekiyor.

(MEDYABAR.COM)