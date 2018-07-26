Eskort Merve!

Ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarını hack'leyerek şantaj yaptıkları gerekçesiyle çökertilen çetenin kullandığı dolandırıcılık metoduna ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Türkiye’nin birçok ünlü ismine sıkıntılı günler yaşatan hack’er çetesi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Sunucu Balçiçek İlter’den canlı yayında kendileri tarafından gönderilen belgeyi okumasını isteyen çetenin, oyuncu Merve Oflaz’ın numarasını eskort sitelerine koydukları ortaya çıktı. Ünlü oyuncular Tamer Karadağlı, Gamze Özçelik, Berk Oktay ile sunucu Seda Akgül’ün Instagram hesaplarının ise “mavi tik” alınacağı bahanesiyle ele geçirildiği belirlendi.

Ünlü sanatçılar Sezen Aksu, Tamer Karadağlı, Erdal Özyağcılar, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Neslişah Düzyatan, Taruk Mengüç, Balçiçek İlter, Bahadır Tatlıöz, Bülent Şakrak, Pınar Altuğ Atacan gibi isimlerin de bulunduğu 58 kişinin başta Instagram ve Twitter olmak üzere sosyal medya hesaplarını ele geçirerek para koparmak amacıyla şantaj yaptığı iddia edilen 12’si tutuklu 18 kişilik çeteye ilişkin hazırlanan iddianame Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

HESABI ELE GEÇEN KİŞİLERE ŞANTAJ YAPILDI

Dava dosyasında yer alan bilgilere göre, kendilerine ‘Ducky Layne’ ismini veren çete, gönderdiği mail üzerinden hesapları ele geçirdi. Hesaptaki fotoğrafları silerek yerine müstehcen fotoğraflar paylaştı. Sonrasında whatsapp ortamında bağlantıya geçtikleri hesap sahiplerine bu fotoğraflar üzerinden şantaj yapıldı. Hesabın iadesi için ise mağdurlardan para göndermeleri istendi.

DOLANDIRICILARDAN BALÇİÇEK İLTER’E: "GÖNDERECEĞİMİZ BELGEYİ CANLI YAYINDA OKU…"

Çete üyelerinin Intagram hesabını ele geçirdikeleri Balçiçek İlter’den ilginç bir istekte bulundukları ortaya çıktı. İlter’den hesabını geri alabilmesi için, canlı yayınında kendileri tarafından gönderilen belgeyi okumasını isteyen çete üyeleri, parayı da bitcoin üzerinden kendi hesaplarına transfer etmelerini istedi. Ayrıca İlter’e, rumuzunu bir kağıda yazarak fotoğraf çekmesini, çektiği fotoğrafı sosyal medya ortamında kullanması için kendilerine göstermesini istedikleri belirtildi.

ERDAL ÖZYAĞCILAR’A KENDİLERİNİ ‘SOSYAL MEDYA UZMANI’ DİYE TANITTILAR

Ünlü sinema oyuncusu Erdal Özyağcılar’ın da ticari amaçlı kullandığı Instagram hesabını hack’leyen çete üyelerinin ünlü oyuncuya, “Ben sosyal medya uzmanı Berkay, Instagram hesabınızda açık bulduk, konuşabilir miyiz?” şeklinde mesaj attıkları kaydedildi.

MERVE OFLAZ’IN NUMARASINI ESKORT SİTELERİNE KOYMUŞLAR!

Dizi oyuncusu Merve Oflaz’ın ise arkadaşı üzerinden hack’lendiği belirlendi. Oflaz’ın dava dosyasına giren ifadesinde, arkadaşından geldiğini zannettiği mesajı tıklaması üzerine hesabının ele geçirildiğini söylediği belirtildi. Oflaz, hesabını hack’leyen kişilerin kendisini arayarak numarasını eskort sitelerine koymakla tehdit ettiklerini, aynı gece çok sayıda eskort sitesi kaynaklı arama alması üzerine hattını kapattığını söyledi.

BAZI ÜNLÜ HESAPLAR “MAVİ TİK” BAHANESİYLE ELE GEÇİRİLDİ

Dosyada, ünlü oyuncular Tamer Karadağlı, Gamze Özçelik, Berk Oktay ile sunucu Seda Akgül’ün Instagram hesaplarının “mavi tik” alınacağı bahanesiyle dolandırdıkları yer aldı.

BÜLENT ŞAKRAK’A CEYDA DÜVENCİ TEHDİTİ

Oyuncu Bülent Şakrak’ın hesabını ele geçiren çete üyelerinin istedikleri parayı göndermemesi durumunda oyuncu eşi Ceyda Düvenci’nin Instagram hesabını da ele geçireceklerini söyleyerek şantaj yaptıkları belirtildi.

PINAR ALTUĞ’UN 950 BİN TAKİPÇİLİ HESABI ‘HACK’LENDİ

Oyuncu Pınar Altuğ’un ise 950 bin takipçili twitter hesabı ile 400 bin takipçili ınstagram hesabının ele geçirildiği, Altuğ’un Twitter hesabından siyasi içerikli paylaşımlar yapıldığı kaydedildi. Şarkıcı Tarık Mengüç’ün hesabının ise, ‘güvenlik açığı var’ denilerek ele geçirildiği belirtildi.

1321 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

İlk duruşması Ağustos ayında görülecek çete lideri Gökhan Ş.’nin de arasında olduğu 12’si tutuklu 18 kişi hakkında, “Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, şantaj, hakaret ve taciz” suçlarından 3 yıldan 33 yıla kadar hapis cezası istendi. Bazı sanıklar hakkında ise 57 mağdur için ayrı ayrı ceza verilmesi talep edildi. Bu sanıkların ise 1321 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Sanıklar, Ağustos ayında hakim karşısına çıkacak.