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Eskort kızı bıçaklayan şahsa 15 yıl hapis talebi

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Eskort kızı bıçaklayan şahsa 15 yıl hapis talebi
Bursa'da, ilişkiye girdiği eskort kıza verdiği parayı, memnun kalmadığı gerekçesiyle bıçaklayıp geri alan şahsa 15 yıl hapis istendi.

26 Haziran’da meydana gelen olayda M.G. adlı adam, internette eskort sitesi üzerinden iletişim kurduğu Ç.Ö. ile 150 TL karşılığında anlaştı. M.G., evine gittiği kadın ile ilişkiye girdikten sonra memnun kalmadığını söyleyerek parasını geri istedi.

BACAĞINA BIÇAK BATIRDI
Ç.Ö.’nün karşı çıkması üzerine tartışma çıktı. M.G., yanındaki bıçağı çıkarıp kadın sağ bacağının üst trafına batırarak parasını alıp evden ayrıldı. Ç.Ö., polise olayı anlatarak şikayetçi oldu. M.G., polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

15 YIL HAPİS TALEBİ
Sanık hakkında, ’silahla gece vakti yağma’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. M.G., savunmasında suçlamayı kabul etmedi. Ç.Ö.’nün iki seans için ısrar etmesi üzerine anlaşamadıklarını ve evden ayrıldığını ileri süren M.G., "Kesinlikle bıçaklamadım. Zaten evden çıktıktan sonra karşısında bulunan marketin önünde arabanın içinde yarım saat bekledim. Öyle bir şey yapsaydım, olay yerinden kaçardım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

’PARAYI VERMEYİNCE BIÇAKLADI’
Ç.Ö. ise iddianamedeki fadesinde, M.G.’nin, ilişkiye girmelerinin ardından memnun kalmadığını söyleyerek parayı geri istediğini, vermek istemeyince de bacağından bıçakladığını iddia ederek şikayetçi olduğunu söyledi.

 

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