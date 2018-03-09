Eskort Hakimden Dayak Yedi!

İstanbul'da görev yapan hakim A.B.'nin eskort sevgilisine uyguladığı şiddet iddiası davaya dönüştü.

İstanbul Adliyesi'nde görev yapan hâkim A.B., iddiaya göre geçen yıl 23 Eylül'de bir yıldır birlikte olduğu eskort L.A.'yı arayarak görüşmek istedi, randevu ayarlandı.

Hâkim A.B., görüşmeye daha önce 'zimmet' suçundan meslekten ihraç edilen eski savcı İ.T. ile birlikte gitti. Otomobilde eski savcı İ.T.'yi gören L.A., rahatsızlığını sevgilisi A.B.'ye iletince beklenmedik bir yanıtla karşılaştı.

"HEP BERABER TAKILALIM"

İddiaya göre A.B., sevgilisine "Hadi gel benim eve gidelim. Hep beraber takılalım" önerisinde bulundu. L.A.'nın bu talebi reddetmesi üzerine tartışma çıktı.

Hâkim A.B. ve eski savcı İ.T., genç kadını darp etti. L.A. hastaneye giderek darp raporu aldı. Raporda, genç kadının yüzünde morluk, dudağında kesik ve kolunda izler olduğuna dair tespitlere yer verildi.

L.A. ikiliden şikâyetçi oldu. HSK, hâkim A.B. hakkında soruşturma izni verdi. Hâkim A.B., için "Kasten Yaralama" iddiasıyla iddianame düzenledi.