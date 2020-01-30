Eşkiyalar Hiç Ders Almamış

Esenyurt'taki olaydan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Bir grup taksicinin, turist minibüsünün yolunu kesip evrak kontrolü yapmasının ardından 2’nci skandal dün yaşandı. Minibüsün sürücüsü M.M.A. ile bir taksici ifadeleri alınmak üzere götürül

İSTANBUL Esenyurt’ta geçen pazartesi saat 11.00 sıralarında bir otel önünde durdurdukları turizm şirketine ait araçta evrak kontrolü yapan taksicilerin görüntüleri sosyal medyaya düşmüştü. Kamera görüntülerinden olaya karışan 34 TCA 95 plakalı taksi şoförü Emre Güngör gözaltına alınmış, hakkında 1.360 TL para cezası uygulanırken, adli işlem için Esenkent Polis Merkezi’ne teslim edilmişti. Güngör, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, mağdur turizm şirketi sürücüsü M.M.A şehir dışında olduğunu, dönünce taksiciden şikâyetçi olmak üzere polis merkezine geleceğini söyledi.

M.M.A önceki akşam saat 23.00 sıralarında, 155 Polis İmdat telefonunu aradı. Polise, ifade vermek için geldiğini ancak taksicilerin kendisini tekrar sıkıştırdığını, otele sığındığını söyleyip yardım istedi. M.M.A. polis dışında arkadaşlarını da arayarak yardıma çağırdı. Otel önünde gerginlik başladı.



Hürriyet böyle duyurmuştu

O TAKSİCİ DE ARALARINDA

Polis ekipleri kısa sürede otele giderek M.M.A. ve bir taksiciyi ifadelerinin alınması için polis merkezine götürdü. Hem taksiciler hem de turizm şirketinde çalışan sürücüler arkadaşlarının polis merkezine götürüldüğünü haber alınca, polis merkezine giderek toplanmaya başladı. Kalabalıklaşan iki grup arasında önce sözlü tartışma, sonra da tekmeli yumruklu kavga başladı. Polis kavgaya güçlükle müdahale ederken aralarında ilk olaydaki Güngör’ün de bulunduğu her iki gruptan 10 kişi gözaltına alındı. Kavganın tekrar başlamaması için polis merkezi önüne TOMA ve Çevik Kuvvet polisleri konuşlandırıldı. Her iki grup emniyetteki ifadelerinde birbirlerini suçladı. 10 kişi, polis merkezindeki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı.

TURİZMCİLER... ÜLKEYE ÇOK ZARAR VERİYORLAR

- YAŞANAN olayın ardından Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: “İstanbul’da, son günlerde seyahat acentelerine karşı sıklaşan ve taciz boyutundan saldırı boyutuna evrilen davranışlar turizmcilerden çok turizme, bir başka deyişle ülkemize zarar veriyor. Turist taşıyan araçların yolunu kesmek, tek amacı turiste hizmet vermek olan seyahat acentesi çalışanlarını darp etmek ve böylece ülkemize eğlenmek, huzurla gezmek için gelen turistleri rahatsız etmek suretiyle telafisi imkânsız zararlara yol açmaktadır. Kamuoyunun bilmesi gereken husus, turizm faaliyetlerinin ayrılmaz parçası olan ulaşım hizmeti, taksicilik ve/veya toplu taşıma hizmetinin yerine konulmuş değildir.”

TAKSİCİLER: KORSAN TAŞIMACILIK YAPIYORLAR

- İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise şunları söyledi: “Turizmcilik yapıyoruz diyorlar ama yaptıkları iş turizm değil. Korsan taksicilik yapıyorlar. Emniyet ve büyükşehir belediyesinden aldığımız net bilgilere göre bu olayda taşımacılık yapanların turizm taşıma belgesi yok. Bizim ekmeğimizi çalıyorlar, biz de hakkımızı savunuyoruz. Ancak ne olursa olsun taksicilerin belge sorma hakkı yok. Bu iş emniyetin ve belediyenin. Yapmak istedikleri şey turizm değil, korsan taksicilik, biz buna karşıyız.”