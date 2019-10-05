'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DA ŞOK AYRILIK!

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bu sezon dahil olan Naz Elmas diziden ayrılıyor.

ATV'nin reyting rekortmeni dizilerinden 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' bir ayrılıkla karşı karşıya. Diziye yeni katılan Naz Elmas diziden ayrılıyor. Dizide canlandırdığı 'Sevda' karakteri dizinin izleyicisinden onay alamadı.

"HIZIR'IN YANINDA MERYEM'DEN BAŞKASI OLMASIN"

Deniz Çakır'ın canlandırdığı Meryem karakteri izleyici tarafından çok seviliyordu. Ayrılışının ardından Hızır'ın yanında başka bir kadın görmek izleyiciyi mutsuz etti. Mutsuzluklarını sosyal medyada dile getiren izleyiciler "Hızır'ın yanında Meryem'den başkası olmasın." ifadelerini kullandı.

DİZİDE 10 BÖLÜM YER ALACAK

Naz Elmas'ın, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisiyle 10 bölüm anlaşma yaptığı ortaya çıktı. Bu anlaşmanın bitmesinin ardından Naz Elmas diziye veda edecek.